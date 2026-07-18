Zielony trawnik mimo upałów

Letnie upały to prawdziwy test dla każdego ogrodu. Gdy temperatura przekracza 30 stopni, jak to miało miejsce w ostatnich dniach, a deszczu nie ma przez wiele dni, nawet zadbany trawnik może zacząć żółknąć i wysychać.

Na szczęście istnieje kilka prostych zasad, które pomogą utrzymać murawę w dobrej kondycji przez całe lato.

Największy błąd? Podlewanie w pełnym słońcu

Podczas upałów najważniejsze jest odpowiednie nawadnianie. Wielu właścicieli ogrodów sięga po wąż ogrodowy w środku dnia, gdy słońce świeci najmocniej. To jednak błąd.

Eksperci zalecają podlewanie trawnika rano lub wieczorem. Wtedy woda ma szansę wniknąć głęboko w glebę, zamiast szybko wyparować. Najlepiej robić to 2–3 razy w tygodniu, ale obficie. Dzięki temu korzenie będą rosły głębiej i lepiej poradzą sobie z suszą.

Nie ścinaj trawy zbyt krótko

Latem wiele osób chce mieć idealnie przystrzyżony trawnik. Tymczasem zbyt niskie koszenie może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Specjaliści radzą, aby w czasie upałów pozostawiać trawę na wysokości od 5 do 7 centymetrów. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i ograniczają utratę wilgoci. To naturalna osłona dla korzeni.

Potas pomaga przetrwać upały

Sama woda nie zawsze wystarczy. W czasie gorącego lata warto również zadbać o odpowiednie nawożenie.

Eksperci zwracają uwagę szczególnie na nawozy zawierające potas. Ten składnik pomaga roślinom lepiej gospodarować wodą i zwiększa ich odporność na wysokie temperatury. Nawożenie powinno być jednak umiarkowane i dostosowane do aktualnej kondycji trawnika.

Każda kropla jest na wagę złota

Podczas letnich fal upałów coraz większe znaczenie ma zatrzymywanie wilgoci w glebie. Oprócz wyższego koszenia warto unikać działań, które mogą przyspieszać wysychanie podłoża.

Specjaliści odradzają między innymi nadmierne spulchnianie ziemi podczas największych upałów. Może ono prowadzić do szybszej utraty cennej wilgoci.

Daj trawnikowi odpocząć

Gdy temperatura sięga rekordowych wartości, murawa potrzebuje nie tylko wody, ale także spokoju.

Częste bieganie po trawie, intensywne zabawy dzieci czy zwierząt mogą dodatkowo osłabiać rośliny. W czasie największych upałów warto ograniczyć takie obciążenia, aby trawnik miał szansę na regenerację.

Zielona murawa mimo gorącego lata

Eksperci podkreślają, że kluczem do sukcesu jest regularność. Odpowiednie podlewanie, wyższe koszenie, rozsądne nawożenie i oszczędne gospodarowanie wodą mogą sprawić, że trawnik przetrwa nawet najbardziej wymagające lato.

Kilka prostych zmian w pielęgnacji wystarczy, by zamiast żółtej, wysuszonej darni cieszyć się zieloną murawą przez całe wakacje.

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