Już nie musisz czekać w kolejce do specjalisty. Lekarze rodzinni zyskali nowe uprawnienia

Tych lekarzy w Polsce brakuje! A prawo wymaga obsadzenia stanowisk

Jak pisze wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna" w Polsce brakuje lekarzy sądowych. Przy niektórych sądach okręgowych nawet w miastach wojewódzkich nie ma ani jednego medyka, który ma uprawnienia do stwierdzania zdolności lub niezdolności do stawienia się na rozprawie. Tym samym jeśli obywatel ma zwykłe zwolnienie lekarskie, ryzykuje, że sąd go nie uzna.