Biedronka zanotowała imponujący wzrost sprzedaży o 5,9% w 2025 roku, osiągając 25,34 mld euro, co potwierdza jej pozycję lidera cenowego na rynku polskim.

Sieć dynamicznie się rozwijała, otwierając 181 nowych sklepów i modernizując 200 istniejących, zwiększając łączną liczbę placówek do 3882.

Kluczowym wydarzeniem było rozpoczęcie internacjonalizacji marki Biedronka, z debiutem na rynku słowackim, gdzie otwarto 15 sklepów i centrum dystrybucyjne.

Biedronka inwestuje w przyszłość, rozwijając ultraszybkie dostawy e-commerce (Q-commerce) pod marką Biek, z 28 mikrocentrami logistycznymi na koniec roku.

Sieć Biedronka, należąca do portugalskiej grupy Jeronimo Martins, zakończyła 2025 rok wyraźnym wzrostem sprzedaży i kontynuacją ekspansji. Jak wynika ze wstępnych danych zaprezentowanych przez właściciela sieci, w całym 2025 roku sprzedaż Biedronki, liczona w walucie lokalnej, wzrosła o 5,9 proc. r/r, natomiast w euro zwiększyła się o 7,5 proc. r/r, do 25,34 mld euro. Sprzedaż LFL w skali roku wzrosła o 1,9 proc. r/r. Rok 2025 był dla sieci rokiem jubileuszu 30-lecia istnienia.

Wzrost sprzedaży i wyniki finansowe Biedronki

Jak zaznacza serwis dlahandlu.pl, IV kwartale 2025 r. sprzedaż liczona w złotych wzrosła o 6,1 proc. rok do roku, a w ujęciu euro zwiększyła się o 7,9 proc. r/r, osiągając poziom 6,59 mld euro. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL), liczona w złotych, wzrosła w tym okresie o 2,4 proc. r/r.

– W roku, w którym Biedronka obchodziła 30-lecie istnienia, sieć utrzymała silną dynamikę wzrostu oraz pozycję lidera cenowego. Jednocześnie kontynuowano rozwój asortymentu i rozbudowę sieci sklepów. Wyniki te jeszcze bardziej wzmacniają udział Biedronki w rynku – podkreślono w komunikacie Jeronimo Martins. Sprzedaż całej grupy Jeronimo Martins wyniosła blisko 36 mld euro.

W 2025 roku Biedronka zrealizowała zapowiedziany plan ekspansji. Otwarto 181 nowych sklepów (152 placówki netto), a dodatkowo przebudowano 200 istniejących obiektów.

Sieć rozwijała również działalność w segmencie ultraszybkich dostaw e-commerce (Q-commerce), prowadzoną pod marką Biek. Na koniec roku projekt obejmował 28 mikrocentrów logistycznych, w tym pięć uruchomionych w 2025 r.

Debiut na Słowacji – pierwszy krok w internacjonalizacji

Istotnym elementem strategii było rozpoczęcie internacjonalizacji sieci Biedronka. W 2025 roku marka zadebiutowała na rynku słowackim, gdzie otwarto 15 sklepów oraz centrum dystrybucyjne.

– W ramach ambitnego planu inwestycyjnego szczególnie istotne było wejście na rynek słowacki, które stanowi pierwszy krok w rozwoju Biedronki poza Polską – zaznaczył CEO Jeronimo Martins Pedro Soares dos Santos.

Na koniec grudnia 2025 roku sieć Biedronka w Polsce liczyła 3882 sklepy, wobec 3730 placówek rok wcześniej. Łączna powierzchnia handlowa zwiększyła się do 2,79 mln mkw., w porównaniu do 2,67 mln mkw. na koniec 2024 roku.

Porównanie z konkurencją: Dino kontra Biedronka

Rok 2025 przyniósł wyraźne przyspieszenie ekspansji dwóch dużych sieci handlowych w Polsce. Dino otworzyło 345 nowych sklepów, zwiększając sieć do ponad 3 tys. placówek, podczas gdy Biedronka uruchomiła 181 nowych obiektów i równolegle modernizowała istniejące sklepy. Dane pokazują, jak różne strategie wybierają sieci.

Dino działa w innej skali, ale rośnie szybciej. Wyników za cały 2025 r. jeszcze nie znamy, ale przypomnijmy, że przychody Grupy Dino w okresie trzech kwartałów 2025 roku wyniosły 24,7 mld zł, co oznacza wzrost o 14,9 proc. rok do roku. Pod względem liczby nowych placówek 2025 rok należał do Dino. Sieć otworzyła 345 nowych sklepów, zwiększając liczbę placówek do 3033 na koniec roku. Powierzchnia sali sprzedaży wzrosła do 1,2 mln mkw., wobec 1,06 mln mkw. rok wcześniej.

Biedronka również zrealizowała ambitny plan ekspansji, choć w spokojniejszym tempie. W 2025 roku otworzyła 181 nowych sklepów (152 netto) oraz przebudowała 200 istniejących obiektów. Na koniec grudnia sieć liczyła 3882 sklepy.

Nowe kanały sprzedaży

Biedronka coraz mocniej inwestuje w nowe kanały sprzedaży. W 2025 roku rozwijała segment ultraszybkich dostaw e-commerce (Q-commerce) pod marką Biek. Na koniec roku projekt obejmował 28 mikrocentrów logistycznych, w tym pięć uruchomionych w 2025 r.

Dino pozostaje wierne klasycznemu modelowi sklepu stacjonarnego, koncentrując się na gęstej sieci placówek, ale również inwestuje w inne projekty jak eZebra czy stacje paliw.

Źródło: dlahandlu.pl

