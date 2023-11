Tyle kasjerzy zarobią podczas Black Week! Boska dniówka

Protest polskich przewoźników to wbijanie noża w plecy Ukraińców?

Sklepy szukają pracowników na Black Friday

Moda na promocje wokół tzw. Black Friday lub Black Week, to nie tylko więcej klientów, ale też większe zapotrzebowanie na pracę. Potwierdzają to wyniki badania zrealizowanego przez Tikrow, aplikacji z ofertami pracy natychmiastowej. Dla 68 proc. pytanych firm największym wyzwaniem w związku ze zbliżającymi się akcjami promocyjnymi jest odpowiednia liczba pracowników w sklepie stacjonarnym, magazynie lub konsultantów sklepu internetowego.

– "Szacujemy, że sklepy w tym okresie muszą zwiększyć zatrudnienie nawet o 20 proc. w porównaniu do tzw. „normalnego czasu”, aby w pełni wykorzystać potencjał Black Week. Branża retail to skomplikowany system naczyń połączonych, który musi działać sprawnie, by zadowoleni klienci skupili się na maksymalnie satysfakcjonujących zakupach. Nie zaś na przeszukiwaniu regałów w poszukiwaniu towaru lub tracąc czas w kolejkach. W realizacji tego celu nieocenieni są pracownicy dorywczy, z których przy okazji Black Week korzystają 2 na 3 ankietowane firmy" – mówi Krzysztof Trębski z Tikrow.

Wyższe stawki dla pracowników

W czasie Black Week galerie handlowe, e-sklepy i magazyny najczęściej zatrudniają kasjerów, magazynierów i pracowników sklepu. Są to zajęcia nie wymagające praktycznie żadnego doświadczenia, a dające możliwość dobrego zarobku. Stawki godzinowe wynoszą ok. 30 zł. Studenci mogą więc w przedłużony weekend przez aplikację Tikrow zarobić od 720 zł na rękę (pracując przez 3 dni po 8 godzin) do nawet 900 zł (pracując przez 3 dni po 10 godzin).

Ile wynosi dniówka kasjera w czasie Black Week?

Eksperci Tikrow szacują, że w czasie Black Week sklepy potrzebują o 20 proc. więcej pracowników niż w innych miesiącach roku. Wakaty uzupełniają pracownicy dorywczy, którzy w wielu sklepach uzupełniają kadrę już niemal przez cały rok. Dniówka na takich stanowiskach jak kasjer czy magazynier wynosi ok. 250 zł na rękę.

