W pierwszej połowie 2025 roku ZUS wypłacił ponad 1,6 mld zł z programu 800 plus dla cudzoziemców, z czego 1,4 mld zł trafiło do blisko 305 tys. dzieci obywateli Ukrainy.

Kwota wypłat dla Ukraińców wzrosła mimo spadku liczby beneficjentów, co eksperci tłumaczą m.in. zmianami demograficznymi i statusu prawnego, a nie spadkiem zainteresowania programem.

Prezydent zawetował ustawę o ochronie obywateli Ukrainy z powodu braku zmian w zasadach przyznawania 800 plus i złożył własny projekt, który uzależnia świadczenia od podjęcia pracy i odprowadzania składek w Polsce.

Wypłaty 800 plus dla cudzoziemców stanowią niewielki ułamek całkowitych kosztów programu (który w 2024 r. kosztował prawie 70 mld zł), a eksperci spodziewają się wzrostu liczby migrantów w Polsce ze względu na rosnące zarobki.

Nowe dane ZUS: Ile pieniędzy z 800 plus trafia do cudzoziemców?

W pierwszej połowie 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 1,6 mld zł w ramach świadczenia 800 plus dla cudzoziemców – informuje serwis Wirtualna Polska. To o 4,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nowe dane ZUS wskazują, że wsparcie trafiło do ponad 365 tys. dzieci cudzoziemców, co stanowi spadek liczby beneficjentów o 1,5 proc. rok do roku.

Jka informuje wp.pl, największą grupę beneficjentów stanowią dzieci obywateli Ukrainy, do których trafiło 1,438 mld zł. Świadczenie wypłacono na rzecz blisko 305 tys. ukraińskich dzieci. Chociaż liczba ta jest niższa niż w 2023 r., kiedy beneficjentów było ponad 315 tys., to kwota wsparcia wzrosła. Zdaniem ekspertów, przyczyny tego zjawiska są złożone i niekoniecznie oznaczają spadek zainteresowania programem.

Ponadto postępują zmiany w statusie prawnym obywateli ukraińskich, np. uzyskanie obywatelstwa polskiego, co zmienia klasyfikację statystyczną. Nie można też wykluczyć, że część rodzin nie odnowiła wniosków lub nie spełniła warunków formalnych. Ogólnie zatem dane te, w mojej ocenie, nie świadczą o spadku zainteresowania programem, lecz raczej o zmianach w strukturze populacji ukraińskiej w Polsce – ocenia dr Tomasz Kopyściański, Główny Ekonomista Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Kto jeszcze pobiera 800 plus wśród cudzoziemców?

Ukraińcy to dominująca, ale nie jedyna grupa obcokrajowców pobierająca świadczenie wychowawcze. Na kolejnych miejscach w statystykach ZUS znaleźli się obywatele:

Białorusi – 24,7 tys. dzieci (117,5 mln zł),

Rumunii – ponad 7 tys. dzieci (26,1 mln zł),

Rosji – blisko 4 tys. dzieci (18,5 mln zł),

Indii – 2,8 tys. dzieci (12 mln zł),

Wietnamu – 2,7 tys. dzieci (12,5 mln zł).

Jak zauważa dr Kopyściański, wzrosty w przypadku obywateli Indii czy Wietnamu mogą być związane z napływem pracowników z sektorów IT, gastronomii czy logistyki. Eksperci podkreślają, że z perspektywy budżetu państwa, którego wydatki na program 800 plus w 2023 r. wyniosły prawie 70 mld zł, świadczenia dla cudzoziemców stanowią niewielki ułamek całkowitych kosztów - pisze wp.pl.

Prezydent chce zmian w 800 plus. Jakie warunki trzeba będzie spełnić?

Kwestia zasad przyznawania 800 plus dla Ukraińców stała się niedawno przedmiotem debaty politycznej. Prezydent zawetował ustawę o ochronie obywateli Ukrainy, argumentując, że nie wprowadza ona koniecznych korekt w systemie świadczeń. Głowa państwa złożyła w Sejmie własny projekt ustawy, który ma uszczelnić system.

Uważam, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wyzwania wysiłku pracy w Polsce - wyjaśniał prezydent.

Propozycja zakłada, że świadczenia społeczne (w tym 800 plus) oraz dostęp do ochrony zdrowia miałyby przysługiwać wyłącznie osobom legalnie pracującym w Polsce i odprowadzającym tu składki. Zgodnie z projektem, obywatele Ukrainy mogliby otrzymać 800 plus, jeśli przebywają w Polsce legalnie, pracują lub prowadzą działalność gospodarczą, a ich dziecko realizuje w Polsce obowiązek szkolny lub kontynuuje naukę.

