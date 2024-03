Tyle Polak, Niemiec i Czech pracują na nowe auto. Kto się bardziej zmęczy?

W celu porównania, dokonano także takich samych obliczeń dla naszych sąsiadów – Czechów i Niemców. Auto Świat wcześniej przedstawił ranking najtańszych nowych samochodów oferowanych w Polsce, który wykazał, że Mitsubishi Space Star jest najtańszym pojazdem, za który po obniżce trzeba zapłacić od 57 990 zł (przed rabatem – 62 990 zł).

Ceny u naszych sąsiadów

Również na rynkach czeskim i niemieckim samochód występuje w tej samej wersji. W Czechach cena tego pojazdu wynosi minimum 294 760 koron, co po przeliczeniu daje około 49 990 zł (średni kurs korony czeskiej to 0,1696 zł). Natomiast w Niemczech, podobnie jak w Polsce, auto dostępne jest z rabatem i kosztuje 11 990 euro, czyli około 51 780 zł, a przed obniżką 13 590 euro, tj. 58 690 zł (średni kurs euro to 4,3186 zł). Widzimy zatem, że w naszym kraju samochód okazuje się najdroższy. W przypadku niemieckiego rynku ta różnica cenowa obowiązuje zarówno przed, jak i po obniżce. Czeskie Mitsubishi podaje tylko jedną wartość, którą uwzględnił portal Auto Świat.

Polskie gospodarstwa domowe muszą więc zapłacić za najtańsze auto na rynku więcej niż ich czescy i niemieccy sąsiedzi. Jednak czy oznacza to, że zarabiamy więcej od nich? W trzecim kwartale 2023 roku średnia płaca w Polsce wynosiła 5350 zł netto. Natomiast w Czechach w analogicznym okresie było to 37 492 koron netto, co po przeliczeniu daje 6358 zł. Sytuacja niemieckiego pracownika jest jeszcze korzystniejsza, gdzie średnia pensja pod koniec 2023 roku wyniosła 2800 euro netto, co po przeliczeniu daje około 12 092 zł.

Kto płaci najwięcej?

To znaczy, że Polacy płacą więcej za najtańszy, nowy samochód, jakim jest obecnie Mitsubishi Space Star, mimo że nasza średnia pensja jest najniższa. Aby jeszcze lepiej zilustrować, jak drogie są w Polsce samochody (nawet te najtańsze), Auto Świat zbadał, ile czasu trzeba przepracować, aby je kupić, przeliczając to na liczba miesięcy. Warto zauważyć, że przeliczenie średniej pensji na zakup auta to teoretyczne rozważania, ponieważ oczywiście nikt nie wyda wszystkich swoich pieniędzy tylko na samochód, gdyż muszą one pokrywać także inne wydatki.

Jeśli więc uwzględnimy cenę Mitsubishi Space Stara przed obniżką (62 990 zł), okaże się, że na jego zakup trzeba przeznaczyć 11,8 średnich pensji (5350 zł). Natomiast po uwzględnieniu rabatu na auto, trzeba pracować 10,8 miesiąca. W Czechach przy średniej pensji wynoszącej około 6358 zł netto, na auto kosztujące po przeliczeniu 49 990 zł, czeski konsument musiałby pracować około 7,8 miesiąca. W Niemczech, gdzie średnia pensja wynosi 12 092 zł netto, niemiecki pracownik musiałby pracować 4,8 miesiąca na Mitsubishi Space Stara bez zniżki (58 690 zł), a na auto objęte rabatem (51 780 zł) – 4,2 miesiąca.

