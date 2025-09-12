Średnie miesięczne wydatki studenta wynoszą 3979,22 zł, przy czym 560 zł stanowi opłata za czesne

Dla studentów studiów stacjonarnych bez opłat za naukę koszty życia to 3419,22 zł miesięcznie

30 proc. studentów zamyka swoje wydatki w kwocie poniżej 1000 zł, a 35 proc. mieści się w budżecie 1001-2000 zł

Największe obciążenie budżetu stanowią: wynajem mieszkania, żywność i opłaty za edukację

Miesięczne wydatki studentów rosną nieprzerwanie od dekady

Analiza danych z ostatnich dziewięciu lat pokazuje systematyczny wzrost kosztów utrzymania polskich studentów. W 2016 roku średnie miesięczne wydatki wynosiły 1574 zł, by w ciągu kolejnych lat osiągnąć poziom 3979,22 zł w 2025 roku.

Szczególnie dynamiczny wzrost nastąpił w latach 2019-2023, kiedy wydatki zwiększyły się z 2122,99 zł do 3867,06 zł. W ostatnich dwóch latach tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało – w 2024 roku wydatki wyniosły 3951,56 zł, a w 2025 roku wzrosły jedynie o niespełna 28 zł.

Wynajem mieszkania największym wydatkiem w budżecie studenckim

Struktura wydatków studentów pozostaje względnie stała, z wynajmem mieszkania jako dominującą pozycją. W przypadku analizowanej w raporcie studentki z Poznania wynajem dwupokojowego mieszkania dzielonego z koleżanką kosztuje 1400 zł miesięcznie. Na drugim miejscu plasuje się żywność z wydatkami na poziomie 641,18 zł.

Koszty związane z najmem stanowią dla wielu studentów największe obciążenie finansowe. Według badania, 19 proc. studentów przeznacza miesięcznie na najem kwotę między 1201 a 1500 zł, a kolejne 18 proc. wydaje powyżej 1500 zł. Jednocześnie odsetek osób wydających nie więcej niż 500 zł miesięcznie spadł z 14 proc. w 2023 roku do zaledwie 9 proc. w 2025 roku.

Większość studentów utrzymuje się za mniej niż 2000 zł

Pomimo rosnących kosztów życia, znaczna część studentów nadal zamyka swoje miesięczne budżety w relatywnie niskich kwotach. Niemal jedna trzecia badanych (30 proc.) deklaruje wydatki poniżej 1000 zł miesięcznie – to wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim rokiem.

Kolejne 35 proc. studentów mieści się w przedziale budżetowym 1001-2000 zł, utrzymując wynik z poprzedniego roku. Interesujący jest spadek odsetka studentów wydających 3001-4000 zł – o 4 punkty procentowe do poziomu 9 proc.

Stabilizacja finansowa młodego pokolenia

Zgodnie z raportem, 41 proc. studentów ocenia swoją sytuację finansową jako lepszą niż rok wcześniej. To pozytywny sygnał wskazujący na rosnącą stabilność finansową młodego pokolenia, mimo stale rosnących kosztów życia.

Nieznacznie zmniejszyła się także liczba studentów rozważających rezygnację z kształcenia z powodu problemów finansowych – z 21 proc. w 2024 roku do 17 proc. w 2025 roku. Według autorów raportu świadczy to o lepszym dostosowaniu się młodych ludzi do wymagającej rzeczywistości ekonomicznej oraz skuteczniejszym zarządzaniu budżetem domowym.

Raport "Portfel Studenta 2025" to dziesiąta edycja badania realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Związek Banków Polskich, przygotowywana na początku każdego roku akademickiego.

W perspektywie ostatnich sześciu lat łączny poziom wydatków studenta wzrósł o ponad 2000 zł, jednak tempo przyrostu w ostatnich dwóch edycjach raportu jest wyraźnie wolniejsze. Coraz więcej młodych Polaków wskazuje także, że podejmowane zatrudnienie pozwala im na stabilizację budżetu. Obecnie 41 proc. studentów ocenia swoją sytuację finansową jako lepszą niż rok wcześniej, podczas gdy pogorszenie deklaruje 24 proc. Coraz mniej osób rozważa przerwanie nauki z powodu problemów finansowych – takie plany ma obecnie 17 proc. badanych (spadek o 1 p.p. r/r)

– komentuje dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR Związku Banków Polskich.

Pełna wersja raportu „Portfel Studenta 2025” dostępna jest m.in. na stronie Związku Banków Polskich.

