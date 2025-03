Tyle węgla Polska posiada naprawdę! Ile lat wydobycia nas czeka?

Jakie złoża węgla w Polsce?

- (…) mówimy o udokumentowanych zasobach geologicznych węgla kamiennego, sięgających w Polsce nawet 77 mld ton. Te zasoby w takiej ilości nie są jednak możliwe do wydobycia (…) Jeśli chodzi o te zasoby operatywne, odpowiadające w międzynarodowej klasyfikacji zasobów kategorii reserves, to mówimy o kilkuset mln ton w czynnych kopalniach – deklaruje Krzysztof Galos, wiceminister klimatu i środowiska, w wypowiedzi dla parkiet.com.

Wygląda na to, że zasoby są znaczne. Kluczowym czynnikiem, który decyduje o potencjalnej ilości lat wydobycia węgla jest rozwój technologii górniczej, nie wspominając o unijnych restrykcjach ekologicznych.

Ile węgla wydobywa się w Polsce obecnie? Najnowsze dane za rok 2024

W ubiegłym roku polskie kopalnie wydobyły prawie 44 mln ton węgla kamiennego, o 4,3 mln ton mniej niż w 2023 r. - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Sprzedaż wyniosła 42,5 mln ton, o 3,7 mln ton mniej rok do roku.

Opublikowano dane za grudzień ub. roku, co pozwoliło zsumować dane za cały 2024 r. Wynika z nich, że wydobycie ogółem w polskich kopalniach węgla kamiennego wyniosło 43,995 mln ton, a sprzedaż sięgnęła 42,513 mln ton.

W samym grudniu 2024 r. wydobycie było minimalnie niższe niż w listopadzie: 3,852 mln ton w grudniu, wobec 3,893 mln ton w listopadzie. Wzrosła sprzedaż: 4,216 mln ton w grudniu, przy 4,001 mln ton w listopadzie. Dzięki temu spadł poziom kopalnianych zwałów: miesiąc do miesiąca z 5,743 mln ton do 5,360 mln ton.

W całym 2023 r. polskie kopalnie wydobyły ok. 4,5 mln ton węgla kamiennego mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż krajowego surowca była mniejsza rdr o ok. 6,2 mln ton. Wydobycie w 2023 r. spadło do 48,3 mln ton, a sprzedaż węgla sięgnęła ok. 46,2 mln ton.

