Nowe menu w Warsie na jesień i zimę 2026/2027. Co mogą zamówić pasażerowie?

Wars od lat jest nieodłącznym elementem podróży pociągiem w Polsce. To właśnie w wagonach restauracyjnych pasażerowie mogą zjeść ciepły posiłek, wypić kawę lub herbatę i odpocząć podczas dłuższej trasy. Dla wielu podróżnych wizyta w Warsie stała się wręcz tradycją. Choć oferta gastronomiczna nadal cieszy się dużym zainteresowaniem, menu regularnie się zmienia, a wraz z nim ceny poszczególnych dań.

Najnowsza, jesienno-zimowa karta obowiązuje od 22 października 2026 roku. Pojawiło się w niej kilka ciekawych propozycji. Pasażerowie mogą zamówić m.in. śniadanie polskie z wybranym dodatkiem, sałatkę z szynką i serem żółtym, panierowany camembert z żurawiną czy wegański bigos ze śliwką. Wśród dań głównych znalazły się również stek siekany z pieczarkami oraz filet z kurczaka, którego sposób przygotowania zależy od kategorii pociągu. Do oferty dołączyły także szarlotka i zimowa herbata. Nie zabrakło dobrze znanych potraw, takich jak żurek, zupa pomidorowa czy pierogi. Menu Warsu jest uzależnione od kategorii pociągu. Pasażerowie podróżujący Pendolino mają do wyboru więcej dań niż osoby korzystające z pociągów Intercity.

Podwyżki cen w Warsie 2026. Ile kosztuje obiad w pociągu?

W nowym menu pasażerowie mogą jednak zauważyć podwyżki cen. Za popularnego schabowego z ziemniakami i zasmażaną kapustą trzeba obecnie zapłacić 46 zł. Dla porównania w poprzednim, wiosenno-letnim menu ten sam kotlet schabowy, ale podawany z sezonowym dodatkiem - mizerią, kosztował 44 zł. Oznacza to, że cena dania wzrosła o 2 zł w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Zdrożały również żurek i pierogi. Za oba dania trzeba zapłacić o 1 zł więcej niż wcześniej. Żurek kosztuje teraz 19 zł, a pierogi 33 zł.

Zatem, jeśli pasażer zdecyduje się na żurek za 19 zł, a następnie zamówi kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą zasmażaną za 46 zł, to za samą zupę i drugie danie zapłaci 65 zł. Jeśli na deser wybierze jeszcze szarlotkę za 16 zł, łączny rachunek wyniesie 81 zł, i to bez napoju. W przypadku dwóch osób, które zamówią identyczny zestaw, koszt wzrośnie już do 162 zł.

Jak wyjaśnia Michał Wrzosek z WARS S.A. w rozmowie z „Faktem”, ceny większości produktów nie zmieniały się przez niemal trzy lata. Przykładowo żurek, za który obecnie trzeba zapłacić 19 zł, od 2023 roku kosztował 18 zł. Z kolei pierogi podrożały w maju 2024 roku z 31 do 32 zł i taka cena obowiązywała aż do października 2026 roku.

— Na koszty prowadzenia działalności WARS wpływają przede wszystkim ceny surowców i produktów spożywczych, koszty pracy, energii, transportu i logistyki. Istotne znaczenie ma również specyfika gastronomii kolejowej, wymagającej zapewnienia odpowiedniej organizacji i dostępności oferty podczas podróży – poinformował Michał Wrzosek w rozmowie z „Faktem”.

Co Polacy najchętniej zamawiają w Warsie? Te dania były hitem w 2025 roku

Podróżni bardzo chętnie korzystają z oferty gastronomicznej Warsu podczas przejazdów pociągami PKP Intercity. A co Polacy najczęściej zamawiają w wagonach restauracyjnych? Z podsumowania 2025 roku wynika, że największą popularnością cieszył się tradycyjny kotlet schabowy, którego zamówiono aż 302 tys. razy. Na drugim miejscu znalazł się żurek z wynikiem 266 tys. zamówień, a podium zamknęły pierogi, które podróżni wybierali 227 tys. razy.