Tylko w ten weekend w Biedronce. Wrzuć 3 produkty do koszyka i zapłać połowę ceny

Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2026-01-16 11:22

W Biedronce rusza wyprzedaż, która pozwoli Ci zaoszczędzić! Tylko w dniach 16-17 stycznia 2026 roku możesz kupić artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki z rabatem 50%. Ale uwaga, są pewne haczyki.

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Wejście do sklepu Biedronka z charakterystycznym logo i banerami promocyjnymi na witrynach, reklamującymi codzienne niskie ceny oraz ofertę Snickers. Budynek o jasnej elewacji, z granitową okładziną na parterze. Szczegóły dotyczące aktualnych promocji w Biedronce znajdziesz na Super Biznes.

Jak działa nowa promocja w Biedronce?

Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, musisz być posiadaczem karty Moja Biedronka lub mieć zainstalowaną aplikację mobilną. Następnie wybierz minimum 3 produkty z kategorii artykułów przemysłowych, tekstyliów, zabawek lub książek. Rabat w wysokości 50% zostanie naliczony automatycznie i rozłożony proporcjonalnie przy kasie na każdy z tych produktów. Możesz dowolnie mieszać produkty z różnych kategorii, aby spełnić warunek promocji.

To świetna okazja, by uzupełnić domowe zapasy, odświeżyć garderobę, sprawić radość dzieciom nową zabawką, a sobie – wciągającą lekturą. Wyobraź sobie, że kupujesz trzy książki – za każdą z nich zapłacisz tylko połowę ceny. Albo potrzebujesz nowych ręczników, ściereczek i drobnego AGD – wybierasz trzy, a każdy z nich dostajesz z 50% rabatem. To samo dotyczy zabawek – idealny moment na zakup prezentów, nie nadwyrężając budżetu.

Czego nie obejmuje promocja?

Istnieje dzienny limit 9 produktów objętych rabatem na jedną kartę Moja Biedronka. Promocja nie obejmuje wszystkich produktów. Z listy wyłączone są między innymi: produkty LEGO®, artykuły WOŚP, Umbro, Vileda, Dafi, Gatta, Carla Bonetti, ekspresy Delta, skarpety i rajstopy Clevé, żarówki Philips oraz papier ksero. Warto zwrócić uwagę na te wykluczenia, aby uniknąć rozczarowań przy kasie. Ważne jest, aby pamiętać, że produkty zakupione w ramach tej promocji nie podlegają zwrotowi.

Dlaczego warto się pospieszyć?

Promocja trwa tylko przez dwa dni – 16 i 17 stycznia 2026 roku. Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów, więc nie zwlekaj, jeśli chcesz skorzystać z tej atrakcyjnej oferty.

Co jeszcze można kupić w Biedronce w weekend?

Oprócz promocji na artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki, Biedronka przygotowała szereg innych atrakcyjnych ofert. Warto zaopatrzyć się w wodę źródlaną Żywiec Zdrój 6+6 gratis (dotyczy wody niegazowanej i mocno gazowanej 6x1,75 l, limit 12 sztuk na kartę Moja Biedronka). Fani wędlin znajdą kabanosy Krakus w promocji 2+2 gratis (można mieszać rodzaje, limit 4 opakowania, maks. 2 gratis na kartę Moja Biedronka). Dla dbających o dom Biedronka oferuje papiery toaletowe Queen 2+1 gratis (można mieszać rodzaje, limit 6 opakowań, maks. 2 gratis na kartę Moja Biedronka), produkty Somat do zmywarki 1+1 gratis (limit 4 opakowania, maks. 2 gratis na kartę Moja Biedronka) oraz zawieszki do WC Bref 2+2 gratis (limit 8 sztuk, maks. 4 gratis na kartę Moja Biedronka).

Wśród produktów spożywczych warto zwrócić uwagę na koncentrat pomidorowy Pudliszki 1+1 gratis (limit 4 sztuki na kartę Moja Biedronka), masło Ekstra Mleczna Dolina 33% taniej przy zakupie 3 sztuk (limit 6 sztuk na kartę Moja Biedronka), szynkę wieprzową bez kości 55% taniej z aplikacją (limit 5 kg na konto Moja Biedronka) oraz ser żółty Gouda Światowid 50% taniej (limit 3 sztuki na kartę Moja Biedronka).

