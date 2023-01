Ubraniomat stanął na polskim osiedlu. Jak to działa?

Z danych wynika, że coraz chętniej decydują się na zakup odzieży "z drugiej ręki" oraz dawanie własnym ubraniom tzw. "drugiego życia". Ta popularyzująca się proekologiczna postawa już wkrótce stanie się obowiązkiem. Rada Unii Europejskiej przyjęła pakiet odpadowy – do 1 stycznia 2025 r. państwa członkowskie mają ustanowić osobny system zbierania tekstyliów.

Ubraniomat. Przyszłość cyrkulacji tekstyliów

W związku z dbałością o środowisko powstało coraz to ciekawsze rozwiązania i innowacje. Jedną z takich koncepcji jest "Ubraniomat" powstały ze współpracy marki 4F, Ubrania do Oddania oraz firmy deweloperskiej Archicom. Jest to urządzenie, które zgodnie z założeniami konstruktorów ma na celu ułatwienie cyrkulacji tekstyliów. Aktualnie pierwsze urządzenie znajduje się w krakowskiej galerii Bonarka - drugie stanęło na wrocławskim osiedlu mieszkaniowym Olimpia Port.

Jednym z kluczowych celów marek biorących udział w projekcie jest wspieranie organizacji charytatywnych. Każdy kilogram zebranych ubrań to złotówka odprowadzona na konto fundacji Rewir Twórczy, działającej w pobliżu osiedla Olimpia Port - informuje portal Fashion Biznes.

"Urządzenie waży odzież i identyfikuje osobę ją przekazującą, dzięki czemu użytkownik od razu wie, jaka kwota trafi do wspieranej fundacji. Dodatkowo Ubraniomat zapewnia odpowiednie warunki dla przechowywania tekstyliów, bez względu na pogodę. To idealne rozwiązanie do szybkiego przekazania ubrań i dodatków, które dzięki naszej marce zyskują drugie życie" - powiedział Tomasz Bocian, CEO marki Ubrania Do Oddania cytowany przez "FB".

Ubraniomat "przyjmuje" nie tylko ubrania

Przemysł odzieżowy generuje blisko 4% światowych emisji CO2 - wynika z danych ekspertów McKinsey. W obliczu stawianych przed społeczeństwem wyznań klimatycznych firmy współtworzące Ubraniomaty postawiły na intuicyjną technologię wprowadzania ubrań do systemu Ubraniomatu. Urządzenie działa synchronicznie z aplikacją mobilną 4F: by oddać ubrania, wystarczy stworzyć swoje konto i wygenerować specjalny kod QR.

Sam system inteligentnej segregacji odpadów powstał dzięki firmie T-Master, która zajmuje się innowacyjną gospodarką komunalną w Polsce - informuje Fashion Biznes. Ponadto technologia umożliwia przekazywanie do Ubraniomatu bielizny, butów, galanterii, dodatków domowych czy zabawek. Wystarczy, by stan każdego produktu nadawał się do wprowadzenia go do drugiego obiegu

Ubraniomat marki 4F. Urządzenie waży dostarczane ubrania, oraz informuje, jaka kwota zostanie przekazana na rzecz Fundacji 4F Pomaga. Każdy kilogram przekazanej odzieży to 1 zł zasilające konto fundacji. Dodatkowo za każde 10 kg klienci dostaną 10% zniżki na używ. ubrania marki. pic.twitter.com/aRsLMftKQc— Marketing przy Kawie (@MrktngPrzyKawie) July 19, 2022

Pierwszy w Polsce ubraniomat stanął w krakowskiej galerii handlowej-> https://t.co/ENEeNvD675 pic.twitter.com/0uP8SeEQ9n— LoveKraków.pl (@lovekrakow) July 9, 2022

