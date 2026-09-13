Tysiące dzieci przebadanych

Podczas XLIX Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej UCHO 2026 eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu.

Skala badań jest ogromna. W latach 2023–2025 przebadano ponad 30 tys. uczniów klas I i VIII warszawskich szkół podstawowych. Specjaliści będą analizować skuteczność badań przesiewowych i zastanawiać się, jak jeszcze lepiej kontrolować słuch dzieci rozpoczynających naukę.

Na konferencji zostaną też przedstawione wyniki badania PICTURE, którym objęto 1250 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat.

Szumy uszne także u dzieci

Okazuje się, że także najmłodsi mogą zmagać się z problemami, które wielu osobom kojarzą się przede wszystkim z dorosłymi.

W badaniu PICTURE 4,7 proc. dzieci i młodzieży zgłaszało szumy uszne w grupie, dla której dostępne były dane dotyczące tego problemu. Z kolei u 3,5 proc. dzieci poddanych badaniu otoemisji akustycznej uzyskano nieprawidłowy wynik.

Eksperci będą również rozmawiać o zaburzeniach przetwarzania słuchowego. Dziecko może słyszeć dźwięki, ale mieć problem z prawidłowym przetworzeniem i zrozumieniem docierających do niego informacji.

Operacje na żywo

Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będą operacje pokazowe. Zaplanowano je na poniedziałek 14 września, w godzinach 9.00–10.15, w Atrium.

Nie zabraknie również warsztatów i praktycznych sesji dotyczących diagnostyki oraz leczenia chorób ucha. To okazja do wymiany doświadczeń między lekarzami i innymi specjalistami.

Sztuczna inteligencja wkroczy do audiologii

Medycyna coraz mocniej korzysta z nowych technologii. Nie inaczej jest w przypadku diagnostyki słuchu.

Podczas UCHO 2026 eksperci pokażą możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do analizy badań słuchu. Przedstawione zostaną także prace nad aplikacją HearBox Mobile, która ma służyć do przesiewowej oceny słuchu i przetwarzania słuchowego.

Technologia może więc pomóc szybciej wychwycić problemy, z którymi później dziecko może zmagać się w szkole czy podczas nauki mowy.

Ekrany mogą wpływać na rozwój mowy

Dużo miejsca poświęcone zostanie również rozwojowi mowy i komunikacji. Specjaliści będą rozmawiać m.in. o tym, jak ekrany i nowe technologie mogą wpływać na opóźnienie rozwoju mowy.

Poruszony zostanie także temat tego, jak mózg przetwarza dźwięki i mowę oraz jaki związek ma słuch z procesami poznawczymi.

Nie tylko laryngolodzy

UCHO 2026 będzie spotkaniem przedstawicieli wielu dziedzin medycyny i terapii. W konferencji uczestniczyć będą m.in. otorynolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, pediatrzy, neurolodzy, logopedzi, psycholodzy, stomatolodzy i fizjoterapeuci.

XLIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” odbędzie się w Kajetanach w dniach 13–15 września. W jej ramach zaplanowano także VI Krajowy Zjazd Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich.

Organizatorami są Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych, Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, Instytut Narządów Zmysłów oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

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