Zmiany w szkołach i samorządach

Rząd nie zwalnia tempa. W środę po południu ministrowie zasiedli do obrad i od razu wzięli na tapet tematy, które mogą sporo namieszać zarówno w szkołach, jak i w samorządach. Jednym z tych tematów jest projekt zmian w prawach ucznia. I wszystko wskazuje na to, że młodzież dostanie więcej swobody w szkołach. Uczniowie będą mieli zagwarantowane ustawowo prawo do decydowania o swoim wyglądzie.

W praktyce oznacza to, że szkoły nie będą mogły tak łatwo narzucać zasad dotyczących stroju czy fryzury. Ale jest jednak haczyk. Ubiór nadal będzie musiał mieścić się w „ogólnie przyjętych normach” i nie może być obraźliwy czy niebezpieczny.

Będzie system ochrony praw uczniów

To jednak dopiero początek zmian. Rząd chce też powołać specjalny system ochrony praw uczniów. Na jego czele stanie Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich, a w każdym województwie pojawią się jego odpowiednicy. Do tego w szkołach mają działać szkolni rzecznicy, którzy będą pilnować, czy prawa uczniów są przestrzegane.

Zmienić ma się także codzienne funkcjonowanie szkół. Od 2028 roku obowiązkowe mają być rady szkół z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli. To właśnie one będą miały większy wpływ na to, co dzieje się w placówkach.

To jedna strona medalu, druga ma nieco inny wymiar. Projekt wprowadza katalog kar dla uczniów, w tym pisemne upomnienia czy nagany. Będzie też jasno określona procedura odwołań.

Będzie metropolia na Pomorzu

Podczas posiedzenia rząd zajął się również sprawami samorządów. Premier Donald Tusk zapowiedział długo wyczekiwany projekt powołania metropolii w województwie pomorskim. Nowe przepisy mają też usprawnić działanie już istniejącej metropolii na Śląsku. Metropolie mają wnieść wymierne korzyści. Lepszy transport, wspólne planowanie inwestycji i większe wsparcie dla miast oraz gmin. Rząd liczy, że takie rozwiązania przyspieszą rozwój największych regionów w kraju.

Na tym jednak nie koniec. Ministrowie pochylili się też nad zmianami w podatkach. Chodzi m.in. o przesunięcie terminu przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla firm, co ma ułatwić przedsiębiorcom rozliczenia.

