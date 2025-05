Unia Europejska kalkuluje przed szczytem NATO

Zbliżający się szczyt NATO w Hadze wywołuje spore napięcie w relacjach transatlantyckich. Rządy państw członkowskich Unii Europejskiej, jak donosi "Financial Times", starają się za wszelką cenę uniknąć konfrontacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W tym celu apelują do Komisji Europejskiej o wstrzymanie wszelkich decyzji dotyczących Stanów Zjednoczonych, w tym tych o nałożeniu ceł odwetowych.

Dyplomaci i urzędnicy, z którymi rozmawiał "FT", podkreślają, że celem jest "unikanie antagonizowania Białego Domu" w okresie poprzedzającym szczyt Sojuszu, który odbędzie się 24 i 25 czerwca. Działania te mają obejmować m.in. powstrzymywanie się od publicznych dyskusji na temat amerykańskiej polityki handlowej oraz niekrytykowanie podejścia USA do Ukrainy czy zapowiedzi dotyczących aneksji Grenlandii.

Jak udobruchać prezydenta Trumpa?

Europejscy przywódcy, jak informuje "FT", konsultowali się również z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w sprawie strategii "udobruchania" prezydenta USA podczas szczytu. Wezwali go także do ograniczenia programu czerwcowego spotkania do niezbędnego minimum.

Jeden z wysokich rangą urzędników unijnych, cytowany przez dziennik, przyznał, że "przed spotkaniem w Hadze panuje ogromna nerwowość". Dodał, że "ogólne nastawienie jest takie, żeby zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby (Trumpa) tam ściągnąć, powiedzieć mu to, co chce usłyszeć, i wypuścić go stamtąd bez żadnej katastrofy".

Obawy przed powtórką scenariusza z 2018 roku

Wielu europejskich liderów obawia się powtórki szczytu NATO z 2018 roku, kiedy to Donald Trump przejął kontrolę nad drugim dniem rozmów i zagroził wycofaniem Stanów Zjednoczonych z Sojuszu. Taki scenariusz byłby katastrofalny dla europejskiego bezpieczeństwa i spójności transatlantyckiej.

"FT" przypomina, że Unia Europejska i NATO to odrębne organizacje, ale aż 23 państwa europejskie należą do obu tych struktur. Dodatkowo, Marek Rutte utrzymuje bliskie relacje zawodowe z przewodniczącą Komisji Europejską Ursulą von der Leyen, co może ułatwić koordynację działań.

