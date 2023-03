UE dopuszcza kolejne robale do obrotu w żywności. Po świerszczach przyszedł czas na pleśniakowce

Po świerszczach przyszedł czas na pleśniakowce

To drugi rodzaj owadów włączony do novel food w tym roku. 24 stycznia 2023 r. zezwolono na wprowadzenie do obrotu częściowo odtłuszczonego proszku ze świerszcza domowego (Acheta domesticus). W skutek tego na półkach supermarketów można znaleźć żywność, która zawiera mąkę ze świerszcza domowego w liście składników. Mąka ze świerszczy ma być dodatkiem do produktów takich jak m.in. wieloziarniste chleby i bułki, batony zbożowe, ciasteczka i herbatniki czy przetwory mięsne oraz zupy. Unijny dokument wskazuje, że np. w pieczywie wieloziarnistym dopuszczalne jest użycie maksymalnie 2 g proszku ze świerszczy na 100 g produktu, zaś w batonach z ziaren zbóż - 3 g na 100 g produktu.

Firma Proteine Resources stworzyła system chowu, hodowli i przetwórstwa pleśniakowca lśniącego na skalę przemysłową. Jak tłumaczy w rozmowie z portalspozywczy.pl, Konrad Włodarczyk, prezes zarządu Proteine Resources, pleśniakowiec lśniący to najwydajniejszy gatunek z rzędu Coleoptera wykorzystywany w przemysłowej produkcji owadów jadalnych. - Jego produkcja jest jednak skomplikowana i wymaga zastosowania specjalistycznej technologii. To powód, dlaczego oprócz Proteine Resources tylko jedna firma na świecie opracowała system jego produkcji na skalę przemysłową - tłumaczy.

