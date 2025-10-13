UE zatwierdziła nową umowę handlową z Ukrainą, mającą na celu wsparcie ukraińskiej gospodarki.

Umowa obejmuje dostosowanie standardów produkcji rolnej Ukrainy do norm UE do 2028 roku.

Wprowadzono mechanizmy ochronne, które mogą być uruchomione w przypadku zakłóceń rynkowych.

Dostęp do rynku UE dla produktów wrażliwych, takich jak cukier i drób, pozostanie ograniczony.

Nowa umowa handlowa z UE z Ukrainą. Zniesione zostaną cła

Państwa członkowskie Unii Europejskiej formalnie zatwierdziły nową umowę handlową z Ukrainą, co stanowi istotny krok w relacjach gospodarczych między obiema stronami. Decyzja ta zapadła podczas spotkania ministerialnego w Luksemburgu, gdzie ministrowie państw UE wyrazili jednogłośne poparcie dla tego porozumienia. Umowa handlowa przewiduje szereg zmian, które wpłyną zarówno na ukraińskich producentów, jak i na europejskich konsumentów. Kluczowym elementem jest zobowiązanie Ukrainy do stopniowego dostosowania standardów produkcji rolnej do norm unijnych, co ma na celu zwiększenie konkurencyjności ukraińskich produktów na rynku europejskim.

Minister spraw zagranicznych Danii, Lars Lokke Rasmussen, podkreślił, że "dzisiejsza decyzja potwierdza niezmienne i wielopłaszczyznowe wsparcie UE dla Ukrainy po trzech latach niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji militarnej Rosji". Zaznaczył, że wsparcie to obejmuje zarówno pomoc militarną i finansową, jak i promowanie liberalizacji handlu.

- Zarówno UE, jak i Ukraina odniosą korzyści ze zniesienia ceł, co doprowadzi do trwałej stabilności gospodarczej, trwałych relacji handlowych i dalszej integracji Ukrainy z Unią – dodał Rasmussen.

Ukraina będzie musiała dostosować produkcję do standardów unijnych

Jednym z najważniejszych aspektów umowy jest zobowiązanie Ukrainy do dostosowania się do unijnych norm w zakresie dobrostanu zwierząt, stosowania pestycydów i leków weterynaryjnych do 2028 roku. To długoterminowy proces, który wymagać będzie inwestycji i zmian w technologiach produkcji. Dostosowanie to ma na celu zapewnienie, że ukraińskie produkty rolne spełniają wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa obowiązujące w UE.

Umowa przewiduje również mechanizm ochronny, który może zostać uruchomiony przez każdą ze stron w przypadku zakłóceń rynkowych. Ma to na celu ochronę rynków wewnętrznych przed nagłymi i niekontrolowanymi wzrostami importu. W odniesieniu do produktów szczególnie wrażliwych, takich jak cukier, drób, jaja, pszenica, kukurydza i miód, dostęp do rynku unijnego pozostanie ograniczony i będzie rozszerzany stopniowo. Pełna liberalizacja ma objąć jedynie towary uznane za niewrażliwe, np. mleko i przetwory mleczne.

W czerwcu 2025 roku zakończyły się preferencje handlowe dla Ukrainy

W czerwcu 2022 roku UE zdecydowała się tymczasowo znieść cła i limity ilościowe na produkty rolne z Ukrainy, co było reakcją na rosyjską inwazję. Decyzja ta miała na celu wsparcie Ukrainy w obliczu wyższych kosztów eksportu przez terytorium UE, po tym, jak Rosja zagroziła bezpieczeństwu tradycyjnych szlaków żeglugowych na Morzu Czarnym.

Jednak w czerwcu, po trzech latach, te preferencje handlowe zostały zakończone. Powodem były m.in. protesty w krajach unijnych sąsiadujących z Ukrainą, zwłaszcza w Polsce, wywołane nadmiernym napływem tańszego ukraińskiego zboża, mięsa drobiowego i cukru. W rezultacie UE wróciła do obowiązującej przed wojną umowy handlowej z Ukrainą, ponownie wprowadzając cła i limity ilościowe na niektóre produkty rolne. Komisja Europejska podała wtedy, że umowa będzie obowiązywała do czasu wynegocjowania nowego porozumienia z Ukrainą.

