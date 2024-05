Wielka zmiana dla producentów sprzętów! Spore ułatwienie dla klientów

Naprawa pralki lub lodówki się nie opłaca. Celowa sztuczka producentów?

Obecnie europejscy konsumenci, zamiast naprawiać popsute sprzęty, często wolą wymienić je na nowe. To dlatego, że naprawy są kosztowne, na rynku brakuje części zamiennych lub producenci, projektując urządzenia, w ogóle nie zakładali możliwości ich naprawy i np. urządzenia są plombowane tak, że nie daje się ich otworzyć.

Teraz ma się to zmienić. Przyjęte w czwartek przez Radę UE prawo do naprawy ma umożliwić konsumentom łatwe, szybkie i tanie naprawy sprzętów domowych.

Nowa dyrektywa UE – producenci zobowiązani do ułatwień dla naprawiania urządzeń

Zgodnie z nową dyrektywą producenci będą zobowiązani oferować szybkie i korzystne cenowo usługi naprawy oraz informować klientów, że mają oni prawo do tego, żeby domagać się tej usługi. Towary, które zostaną poddane naprawie jeszcze na gwarancji, otrzymają dodatkowy rok okresu zabezpieczenia, co ma zachęcić konsumentów do tego, żeby wybrali naprawę zamiast wymiany produktu.

Naprawa ma być dostępna także po upływie okresu gwarancji. W takiej sytuacji producent będzie zobowiązany do naprawy produktu za rozsądną cenę i w rozsądnym terminie. Naprawy będą możliwe nie tylko w autoryzowanych serwisach producenta, ale także w niezależnych zakładach naprawczych. Żeby ułatwić ten proces, w Unii uruchomiona zostanie platforma, gdzie konsumenci będą mogli znaleźć m.in. informacje o punktach napraw działających w ich sąsiedztwie.

Ułatwienia dla naprawy domowych urządzeń – nie tylko pralki i smartfony

Przepisy obejmą określoną kategorię sprzętów domowych, w tym zmywarki, pralki, smartfony czy wyświetlacze elektroniczne, ale lista ta w każdej chwili może zostać rozszerzona.

Unijni prawodawcy nie ukrywają, że liczą nie tylko na to, że nowe przepisy pomogą ograniczyć w UE liczbę elektrośmieci, ale też na to, że nowe regulacje w ogóle zachęcą producentów do projektowania sprzętów tak, żeby były one bardziej trwałe i dawały się naprawić, a potem - zgodnie z zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym - nadawały się do ponownego wykorzystania i recyklingu.

Punkty z naprawami urządzeń wrócą na rynek?

Politycy mają nadzieję, że dzięki nowym przepisom naprawa stanie się bardziej atrakcyjną gałęzią gospodarki w UE, co pomoże w stworzeniu na unijnym rynku nowych miejsc pracy. Przepisy wejdą w życie 20 dni po opublikowaniu w unijnym dzienniku ustaw. Państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na wprowadzenie ich do prawa krajowego.

