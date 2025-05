Koniec ery bezcłowego handlu?

Komisja Europejska przyjęła akt wykonawczy wprowadzający tymczasowe rozwiązania w handlu z Ukrainą, o czym poinformował rzecznik KE, Balazs Ujvari. Decyzja ta zapadła w czwartek i ma wejść w życie 6 czerwca, dzień po wygaśnięciu dotychczasowego rozporządzenia z 2022 r., które zwalniało Ukrainę z ceł na eksport do Unii Europejskiej. Źródło dyplomatyczne, na które powołuje się PAP, sugeruje, że po 6 czerwca handel z Ukrainą w dużej mierze powróci do stanu sprzed wojny. Oznacza to, że podstawą wymiany handlowej będzie umowa stowarzyszeniowa i o wolnym handlu z 2016 r. Decyzja o przyjęciu aktu wykonawczego została podjęta w ramach tzw. procedury komitetowej, co oznacza, że została zatwierdzona przez reprezentantów krajów członkowskich w komitecie działającym przy Komisji Europejskiej.

Źródło dyplomatyczne ujawniło, że dokument zawiera dodatkowe ograniczenia dotyczące kontyngentów w handlu z Ukrainą. Do końca roku ograniczona zostanie ilość towarów, które Ukraina będzie mogła importować do Unii po preferencyjnych stawkach celnych. Ponieważ rozwiązania tymczasowe wejdą w życie w połowie roku, ilość towarów importowanych do UE na korzystniejszych warunkach zostanie ograniczona do końca roku o pięć dwunastych.

Poszukiwanie długoterminowego rozwiązania

Balazs Ujvari podkreślił, że przyjęte rozwiązanie ma charakter tymczasowy i ma obowiązywać do czasu wynegocjowania z Ukrainą długoterminowego porozumienia w ramach umowy stowarzyszeniowej z 2016 r. "Od 2022 r. wdrażamy ATM, czyli autonomiczne środki handlowe, które pozwoliły ukraińskim operatorom na korzystniejszy eksport do Unii Europejskiej. Nie chcemy jednak corocznego przedłużania tych środków" - wyjaśnił rzecznik KE. "Szukamy rozwiązania długoterminowego. Dlatego skupiamy się na umowie o wolnym handlu, która istnieje od 2016 r." - dodał.

Rzecznik KE zaznaczył, że trwają rozmowy mające na celu rewizję, modernizację i uaktualnienie umowy o wolnym handlu. "To jest nasz cel, ale do tego czasu musimy być również przygotowani na potencjalne środki przejściowe. Dlatego zostały one zatwierdzone dzisiaj w odpowiednim komitecie" - podkreślił Ujvari.

Wprowadzenie tymczasowych rozwiązań w handlu z Ukrainą to odpowiedź na napięcia związane z importem ukraińskich produktów rolnych do UE. Decyzja ta ma na celu znalezienie kompromisu między wsparciem dla ukraińskiej gospodarki a ochroną interesów europejskich rolników. Kluczowe będzie teraz wynegocjowanie długoterminowego porozumienia, które zapewni stabilne i przewidywalne warunki handlu między UE a Ukrainą. Czas pokaże, czy uda się osiągnąć konsensus i jakie będą ostateczne warunki nowej umowy handlowej.

