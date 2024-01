Ujawnili termin wypłaty 14. pensji w Polsce! Szczególna data

Zarobki górników rosną niewspółmiernie do wydobycia

Jastrzębska Spółka Węglowa w IV kwartale 2023 roku wyprodukowała mniej węgla niż w tym samym okresie roku poprzedniego - wskazują wyniki operacyjne firmy. Spółka wydobyła 3,39 mln ton węgla, co oznacza spadek rok do roku o 2,4 proc.

Produkcja węgla koksowego wyniosła 2,69 mln ton i była niższa w ujęciu rocznym ok. 2,7 proc. Niższa o ok. 1 proc. była produkcja węgla do celów energetycznych, która wyniosła 0,70 mln ton.

Jak podaje Bankier.pl, "zarząd spółki jeszcze nie podjął rozmów ze stroną związkową na temat jej propozycji ustalenia poziomu minimalnego wskaźnika podwyżki wynagrodzeń w 2024 r. opartego o średni odczyt inflacji w Polsce za 2023 r. powiększony o 1 punkt procentowy".

Jak czytamy, sam "budżet na świadczenia pracownicze w 2024 r. może być większy choćby z uwagi na podwyżkę ekwiwalentu pieniężnego na posiłki regeneracyjne należne pracownikom". Od 2024 wzrasta płaca minimalna w Polsce. Wpłynie ona również na stawkę posiłków profilaktycznych, znanych jako "górnicze flapsy". Obliczenia wskazują, że obecnie dzienna stawka flapsów wynosi 54 zł, ale z planowanym wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 roku, ta kwota wzrośnie do 63,6 zł, a od 1 lipca tego samego roku - do 64,5 zł.

Portal dodaje, że sprawę może komplikować wymiana kadr w państwowych spółkach.

