Coal Energy planuje wydobycie wysokiej jakości węgla energetycznego (12-25 tys. ton/miesiąc) ze złoża Bobrek-Miechowice w Polsce, celując głównie w rynek ukraiński.

Spółka zamierza złożyć wniosek o koncesję na prace geologiczno-rozpoznawcze jeszcze w tym roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii prawnej.

Oprócz węgla, Coal Energy jest zainteresowana pozyskiwaniem metali ziem rzadkich, w tym z pogórniczych hałd w Polsce.

Firma zapewnia finansowanie początkowych etapów projektu, a jej spółka zależna Advanced Industrial Technologies rozszerza usługi górnicze dla polskich firm

Jak ukraińska firma chce wydobywać węgiel w Polsce?

Coal Energy, spółka która przed laty zarządzała dziesięcioma kopalniami w Donbasie, teraz planuje powrót do samodzielnego wydobycia, tym razem na terenie Polski. Firma, działająca przez swoją spółkę zależną Advanced Industrial Technologies, do tej pory świadczyła głównie usługi dla polskiego sektora górniczego. Teraz chce sięgnąć po zasoby złoża Bobrek-Miechowice. Jak poinformował w rozmowie z portalem wnp.pl prezes Wiktor Wiśniowiecki, przygotowania do formalnego startu projektu są już zaawansowane.

Spółka Coal Energy planuje złożyć wniosek o koncesję na prace geologiczno-rozpoznawcze na złożu Bobrek-Miechowice jeszcze w tym roku. Optymizm firmy bazuje na pozytywnej opinii prawnej uzyskanej pod koniec 2025 r., która potwierdza realne szanse na uzyskanie pozwoleń. Finansowanie pierwszych etapów, obejmujących badania i projektowanie, zostało już zapewnione. Komplet decyzji, w tym środowiskowych, będzie możliwy do uzyskania dopiero po otrzymaniu koncesji na wydobycie.

Polski węgiel dla Ukrainy? Zaskakujący kierunek eksportu

W dobie unijnej transformacji energetycznej i odchodzenia od węgla, pomysł na nową kopalnię może dziwić. Strategia Coal Energy opiera się jednak na precyzyjnie zdefiniowanej niszy. Firma nie zamierza konkurować z gigantami, a jej plan zakłada wydobycie "w stosunkowo niewielkich ilościach". Prezes Wiśniowiecki w wywiadzie dla wnp.pl sprecyzował, że mowa o wolumenie rzędu 12-25 tysięcy ton miesięcznie. Jego zdaniem, taki tonaż bez problemu znajdzie nabywców, jednak niekoniecznie w Polsce.

"W pierwszej kolejności planujemy sprzedaż węgla na rynku ukraińskim - dla producentów cementu, cukru oraz ceramiki (cegieł)" – deklaruje prezes. Mimo że w Polsce rośnie tempo odchodzenia od węgla, Coal Energy widzi szansę na opłacalny biznes, opierając swoje plany wydobycia węgla w Polsce głównie na eksporcie. To pokazuje, że popyt na ten surowiec, choć spada w UE, wciąż istnieje w krajach sąsiednich.

Węgiel to nie wszystko. Polska celem dla metali ziem rzadkich

Najbardziej perspektywicznym i strategicznym elementem planów Coal Energy wydaje się jednak dywersyfikacja w kierunku surowców krytycznych. Firma aktywnie analizuje możliwości zaangażowania się w odzysk metali ziem rzadkich, które są niezbędne dla nowoczesnej gospodarki – od elektroniki, przez motoryzację, po zieloną energię. W tym kontekście Polska, z licznymi hałdami pogórniczymi, staje się niezwykle atrakcyjnym terenem.

"Polska jest jednoznacznie interesującym kierunkiem w kontekście projektów pozyskiwania metali ziem rzadkich z hałd pogórniczych" – potwierdza prezes firmy w rozmowie z wnp.pl. Choć spółka jest na razie na etapie wstępnych analiz, ten kierunek może okazać się dla niej kluczowy w najbliższej dekadzie. Równocześnie firma nie rezygnuje z rozwijania działalności usługowej, planując ekspansję w Polsce oraz potencjalne wejście na rynek rumuński.

QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację? Pytanie 1 z 10 Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza? 1 stycznia 1989 roku 1 stycznia 1990 roku 1 stycznia 1995 roku Następne pytanie