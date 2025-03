Zyskasz do 53 tys. zł dzięki tej uldze podatkowej! Każdy może skorzystać

Mimo trwającej wojny i trudnej sytuacji ekonomicznej, Ukraińcy wciąż pozostają istotnym motorem napędowym polskiej gospodarki. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują, że w 2024 roku wydali w Polsce aż 7 mld zł. Co ciekawe, jest to spadek o zaledwie 63 mln zł (-0,89%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Tak niewielka różnica świadczy o stabilizacji wydatków na wysokim poziomie, co ma istotne znaczenie dla wielu sektorów polskiej gospodarki.

W samym czwartym kwartale 2024 roku Ukraińcy wydali w Polsce 1,76 mld zł. Te wyniki są zbliżone do poziomu notowanego w latach 2016-2019, kiedy średnie roczne wydatki kształtowały się na poziomie 7,5 mld zł. Warto przypomnieć, że w kolejnych latach, ze względu na pandemię, wydatki te znacząco spadły. Obecny powrót do poziomu sprzed pandemii jest pozytywnym sygnałem dla polskiej gospodarki.

Ponad milion Ukraińców w Polsce

Z danych GUS wynika, że w 2024 roku liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 286,4 mln osób, co oznacza spadek ruchu granicznego cudzoziemców o 0,6% w stosunku do poprzedniego roku. W samym czwartym kwartale 2024 roku odnotowano 66,1 mln przekroczeń granicy, z czego cudzoziemcy stanowili 55,4%.

W tym okresie Ukraińcy przekraczali granicę Polski 4,18 mln razy, co jest wynikiem równym analogicznemu okresowi 2023 roku. To pokazuje, że pomimo trudnej sytuacji w Ukrainie, ruch graniczny między oboma krajami utrzymuje się na stabilnym poziomie.

- Ruch na granicy polsko-ukraińskiej pozostaje na stabilnym poziomie. Podobnie liczba Ukraińców przebywających w Polsce oscyluje wokół 1,5-2 mln osób, z czego około 980 tys. korzysta z ochrony czasowej - komentuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Spadek wydatków po pandemii, ale wracamy do już do normy

Wydatki Ukraińców w Polsce w czwartym kwartale 2024 roku wyniosły 1,76 mld zł, co jest wynikiem zbliżonym do lat 2018-2019, kiedy odnotowywano dynamiczny wzrost. Pandemia w 2020 roku przyniosła drastyczny spadek wydatków do 388 mln zł. Od tego czasu obserwujemy systematyczny wzrost, osiągając poziom sprzed pandemii w 2023 roku.

Ten powrót do poziomu sprzed pandemii świadczy o odporności polskiej gospodarki i zdolności do adaptacji w trudnych warunkach. Ukraińcy, poprzez swoje wydatki, przyczyniają się do ożywienia gospodarczego i wspierają polskie przedsiębiorstwa.

W 2024 roku wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców wyniosła 46,6 mld zł, co stanowi wzrost o 5,3% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W samym czwartym kwartale 2024 roku cudzoziemcy w Polsce wydali 10,7 mld zł, o 5,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W strukturze tych wydatków największy udział mieli przekraczający granicę z Niemcami (47,4%), następnie z Ukrainą (22,5%), Czechami (13,8%), Słowacją (8,6%), Litwą (5,2%), Białorusią (2,1%) i Rosją (0,4%).

Ukraińcy są drugą co do wielkości grupą cudzoziemców, którzy wydają pieniądze w Polsce.

