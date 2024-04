Ukraińska firma szturmuje Polskę. Zagrozi znanym sieciówkom?

Ukraińskie sklepy w Polsce

Sieć ukraińskich marketów doskonale się rozwija. Po napływie Ukraińców sklepy z ukraińską żywnością na brak klientów zarówno z Polski, jak i z Ukrainy nie mają co narzekać. Sieć sklepów Best Market działa w Polsce od kilku lat. Jej założycielami są bracia Kołesynkowie, którzy przyjechali do Polski, by poprawić swój byt. Dwa lata temu działały już dwa sklepy w Krakowie, a także trzy w Warszawie. Po jednym Best Markecie można było również spotkać w Katowicach, Kielcach, Tychach, Wrocławiu, Piasecznie, a także w Poznaniu i Łodzi. Jak wylicza serwis dlahanlu.pl w 2022 r. ukraińscy bracia mieli w Polsce 12 sklepów. A na początku tego roku jest już ich 16. Siedemnasty sklep powstaje w Pruszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 52. W 2022 r. spółka wypracowała zysk w wysokości ponad 5 mln 230 tys. zł.

Co można kupić w sklepach z logo tej marki? W ofercie jest mnóstwo produktów spożywczych, m.in. suszone ryby, owoce morze, ukraińskie słodycze, słone przekąski, produkty instant, nabiał, produkty mięsne, makarony, alkohol. Właściciele zapewniają, że oferują towary ze Wschodu, przy czym ok. 65-68 proc. asortymentu to produkty ukraińskie. Od czasu wybuchu wojny z Rosja nie ma na półkach produktów pochodzących z Rosji.

Ceny w sklepach ukraińskich nie są zbyt niskie i odpowiadają standardom polskim, czyli są porównywalne z cenami obowiązującymi w polskich sklepach.

