i Autor: Freepik Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy o uczniach z Ukrainy

Wsparcie finansowe

Nie tylko 500 plus i zasiłki. Tyle Ukraińcy dostali w Polsce pieniędzy

Uchodźcy z Ukrainy dostali w Polsce potężne wsparcie finansowe. W 2002 roku na świadczenia rodzinne przeznaczono ok. 130 mln zł. Ukraińcy mogli liczyć na wypłatę 500 plus, zasiłków rodzinnych czy rodzinnego kapitału opiekuńczego. Tak wynika z danych GUS zaprezentowanych przez portal bankier.pl. Wydatki na pomoc Ukraińcom to nieco ponad 1 proc. ogólnej kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych.