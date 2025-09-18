Ukraiński potentat lodowy Dmytro Uszmajew (Trzy Niedźwiedzie) przejął polską firmę Nordis, lecz wkrótce zamknął kaliski zakład Calfrost, zwalniając 52 pracowników z powodu "nierentowności".

Nieruchomość po zamkniętym zakładzie Calfrost, początkowo wystawiona za 12,9 mln zł, jest obecnie sprzedawana za zaledwie 5,8 mln zł (ponad połowę taniej), co wskazuje na trudności ze znalezieniem nabywcy.

Ukraiński właściciel, Dmytro Uszmajew, zbudował imperium na lodach i mrożonkach, kontrolując znaczny udział w ukraińskim rynku, mimo że jego droga do sukcesu wiązała się z kontrowersjami (przyznał się do korumpowania urzędników).

Oferta sprzedaży nieruchomości pojawiła się także na ukraińskim OLX za 2,9 mln dolarów, co pokazuje globalny zasięg poszukiwań kupca, mimo wcześniejszych problemów finansowych Calfrost (3,5 mln zł straty netto w 2023 r.).

Dwa lata temu na polskim rynku lodów i mrożonek doszło do zaskakującego ruchu. Ukraińska firma Trzy Niedźwiedzie (Tri Medvedya, Three Bears), której właścicielem jest jeden z najbogatszych Ukraińców, Dmytro Uszmajew, przejęła firmę Nordis. Uszmajew, znany u naszych wschodnich sąsiadów jako przodujący producent lodów i mrożonek, obiecywał świetlaną przyszłość dla polskiej marki.

Wizja roztaczana przez Dmytra Uszmajewa szybko jednak legła w gruzach. Wkrótce po przejęciu, ku zaskoczeniu wszystkich, kaliski zakład Calfrost zakończył działalność, a 52 pracowników otrzymało wypowiedzenia. Prezes Nordisu, Kostiantyn Valczuk, tłumaczył tę decyzję nierentownością fabryki. "Zakład jest bardzo stary i [...] zużywa na tyle dużo prądu i innych mediów, że jest niekonkurencyjny w porównaniu z innymi producentami nowoczesnymi" — argumentował Valczuk w rozmowie z "Faktami Kaliskimi" w 2024 r.

Nieruchomość na sprzedaż

Kilka miesięcy po zamknięciu zakładu Calfrost, nieruchomość wystawiono na sprzedaż za 12,9 mln zł. Prezes Nordisu podkreślał potencjał inwestycyjny terenu, sugerując możliwość zagospodarowania go pod budownictwo mieszkaniowe. Okazało się jednak, że znalezienie nabywcy nie jest takie proste. Według lokalnych mediów, rozmowy z potencjalnym inwestorem zakończyły się fiaskiem z powodu sporu o koszty wyburzenia budynków. W efekcie, właściciel zdecydował się na drastyczne obniżenie ceny. Obecnie oferta sprzedaży na portalu Nieruchomości Online opiewa na kwotę 5,8 mln zł, co daje niecałe 200 zł za metr kwadratowy. To ponad połowę mniej niż rok temu. Świadczy to o desperacji sprzedającego.

Co ciekawe, oferta pojawiła się również w ukraińskim serwisie OLX za 120 mln hrywien (2,9 mln dol.). "Wszystko jest w dobrym stanie i gotowe do wznowienia działalności" — opisywano nieruchomość.

Działka ma powierzchnię 29 tys. m kw. i obejmuje pomieszczenia o powierzchni 3975,92 m kw., w tym biurowe (314 m kw.) i produkcyjne. Z ostatniego dostępnego sprawozdania finansowego spółki Calfrost za 2023 r. wynika, że przy przychodach 14,9 mln zł odnotowano stratę netto w wysokości 3,5 mln zł.

Historia Dmytra Uszmajewa

Historia Dmytra Uszmajewa to opowieść o ukraińskim śnie. Jak czytamy na ukraińskiej stronie Me.ua, zaczynał od handlu. Pierwsze poważne pieniądze zarobił na odsprzedaży makaronu instant, fasoli i amerykańskich konserw, które zalały ukraiński rynek po upadku ZSRR. Zarobił na tym 2000 dol., co w tamtych czasach było ogromną sumą. Następnie otworzył swój pierwszy sklep w Rembazie, który przynosił mu zyski rzędu 3000 dol. miesięcznie. Mimo sukcesu w handlu detalicznym, Uszmajew marzył o własnej produkcji. W 1998 r. rozpoczął produkcję lodów, kupując niezbędny sprzęt i wynajmując niewielką przestrzeń. Popyt na jego produkty był ogromny – już w pierwszym roku sprzedawał 150 kg lodów dziennie. Rok później założył firmę Trzy Niedźwiedzie. W 2003 r. poszerzył asortyment o mrożonki i żywność przetworzoną. Obecnie jego firma generuje roczne obroty przekraczające 500 mln hrywien. Uszmajew kontroluje 7% rynku lodów i 11% rynku mrożonek, a jego zakład w Berdyczowie produkuje ponad 3000 kilogramów produktu na godzinę w sezonie. Jest także właścicielem luksusowych nieruchomości i imponującej floty samochodów klasy premium.

Jednak droga Uszmajewa do sukcesu nie była usłana różami. W 2018 r. wywołał skandal, przyznając się do korumpowania ukraińskich urzędników. Tłumaczył, że w historii firmy zdarzały się trudności z organami regulacyjnymi i służbami nadzoru, dlatego wielokrotnie płacił straży pożarnej i służbom sanitarnym, aby uniknąć problemów.

