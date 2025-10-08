Rodziny z niskim dochodem mogą otrzymać nawet ponad 400 zł dodatkowego wsparcia finansowego na dziecko, spełniając określone kryteria.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100 zł i przysługuje rodzinom z dochodem do 674 zł (lub 764 zł z dzieckiem niepełnosprawnym) na osobę.

Samotni rodzice mogą liczyć na dodatek 193 zł (maksymalnie 386 zł na wszystkie dzieci), z możliwością zwiększenia o 80 zł na dziecko niepełnosprawne.

Istnieją również dodatki na dojazdy do szkoły (69 zł) lub zamieszkanie poza miejscem zamieszkania (113 zł) dla dzieci uczących się w innej miejscowości

Wiele rodzin, poza podstawowymi świadczeniami, może ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe, uzależnione od spełnienia określonych kryteriów dochodowych i sytuacji rodzinnej. Warto pamiętać, że świadomość istnienia tych możliwości i dopełnienie formalności może znacząco poprawić sytuację finansową rodziny, szczególnie w okresie wzmożonych wydatków związanych z edukacją dzieci. Rodzice spełniający określone warunki mają szansę na to, że na ich konta wpłynie nawet ponad 400 złotych. Jak pozyskać dodatkowe pieniądze na dziecko?

Jednym z takich świadczeń jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wynosi on 100,00 złotych i przysługuje osobom, które otrzymują zasiłek rodzinny, a więc spełniają kryterium dochodowe. Dochód na członka rodziny nie może przekraczać 674,00 zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny, jest niepełnosprawna, kryterium to wzrasta do 764,00 zł na osobę. Wniosek o przyznanie tego dodatku należy złożyć do 31 października, czyli do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w zerówce.

Dodatek dla samotnych rodziców

Kolejnym świadczeniem jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Wynosi on 193,00 zł i przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka, którzy mają prawo do zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że również w tym przypadku trzeba spełniać kryteria dochodowe. Jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko, dodatek na wszystkie nie może wynosić więcej niż 386,00 zł. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Co ważne, to świadczenie przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24. roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek na dojazdy i zamieszkanie poza miejscem zamieszkania

Rodziny, które ponoszą zwiększone koszty związane z nauką dzieci w placówkach poza miejscem zamieszkania, również mogą liczyć na dodatkową pomoc w zakresie wsparcia dojazdów. Warunkiem jest pobieranie zasiłku rodzinnego. O dodatek mogą ubiegać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka lub osoby uczącej się (pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów). Pomoc przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Dodatek ten wynosi 113 złotych miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła, albo 69 złotych miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania.

