Rząd Polski będzie walczył o zablokowanie umowy UE-Mercosur, a w przypadku niepowodzenia, zabiegać o klauzule osłonowe dla polskiego rolnictwa.

Umowa UE-Mercosur, której sprzeciwiają się Polska, Francja, Węgry i Irlandia, ma wprowadzić preferencje handlowe dla produktów rolnych z Ameryki Południowej.

Zablokowanie umowy wymaga mniejszości blokującej (min. 4 państwa stanowiące 35% ludności UE), a stanowisko Włoch jest w tej kwestii kluczowe.

Rzecznik rządu zarzuca prezydentowi Nawrockiemu wykorzystywanie kwestii umowy do budowania pozycji politycznej, co wywołuje napięcia przed piątkowym protestem rolników w Warszawie

Co oznacza umowa UE-Mercosur dla polskiego rolnictwa?

Decyzja w sprawie kontrowersyjnej umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami bloku Mercosur (Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj) ma zapaść już w piątek. Porozumienie budzi ogromne emocje, zwłaszcza w sektorze rolniczym. Zakłada ono wprowadzenie preferencji handlowych dla wybranych produktów rolnych z Ameryki Południowej, co w praktyce oznacza otwarcie unijnego rynku na tańszą żywność. Polski rząd, podobnie jak Francja, Węgry i Irlandia, sprzeciwia się umowie, jednak zbudowanie mniejszości blokującej będzie niezwykle trudne.

Rzecznik rządu Adam Szłapka w programie Onet Rano przyznał, że sytuacja jest skomplikowana. Mimo to rząd zapowiada, że będzie do końca walczyć o zablokowanie umowy z Mercosur, a jeśli to się nie uda, będzie zabiegać o klauzule osłonowe dla polskiego rolnictwa. To właśnie „plan B” rządu – specjalne zabezpieczenia, które mają chronić krajowych producentów przed negatywnymi skutkami napływu tańszych towarów. Szłapka zapewnił: „na pewno będziemy pracować tak, żeby były jak najlepsze klauzule osłonowe, żeby nikt na tej umowie w Polsce nie stracił”.

Dlaczego rolnicy protestują przeciwko umowie?

Obawy związane z porozumieniem UE-Mercosur skłoniły rolników do wyjścia na ulice. W piątek w Warszawie organizowany jest duży protest, który ma być wyrazem desperacji i sprzeciwu wobec unijnej polityki. Jak zapowiedział przewodniczący OPZZ Rolników Sławomir Izdebski, manifestacja ma szerszy kontekst. Protest rolników w Warszawie to wyraz sprzeciwu nie tylko wobec umowy z Mercosur, ale również dotychczasowej polityki rządu wobec wsi i rolnictwa. To sygnał, że cierpliwość producentów rolnych się wyczerpała. Zgodnie z planem, protestujący mają spotkać się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Karolem Nawrockim, licząc na jego wsparcie w walce o interesy polskiej wsi.

Spór na linii rząd-prezydent. Kto wykorzystuje rolników?

W atmosferze napięcia i protestów pojawia się również wątek polityczny. Rzecznik rządu Adam Szłapka otwarcie zarzucił prezydentowi, że wykorzystuje trudną sytuację rolników do własnych celów.

„Wyraził też opinię, że prezydent Nawrocki wykorzystuje kwestię umowy UE-Mercosur do budowy swojej pozycji politycznej” – czytamy w materiale źródłowym. Szłapka argumentował, że sprawy handlowe nie leżą w kompetencjach głowy państwa, a środowisko polityczne prezydenta nie interesowało się tematem, gdy był na to odpowiedni czas. Rząd wskazuje, że osobą do rozmów z rolnikami jest minister rolnictwa Stefan Krajewski, co tworzy wyraźny kontrast z działaniami prezydenta planującego spotkanie z protestującymi.

Klucz do zablokowania umowy leży w postawie Włoch. Do zbudowania mniejszości blokującej potrzeba co najmniej czterech państw, które reprezentują minimum 35% ludności UE. Po tym, jak Komisja Europejska obiecała Włochom dodatkowe środki na rozwój obszarów wiejskich, ich opór znacznie osłabł. Od ostatecznej decyzji Rzymu zależy więc, czy umowa UE-Mercosur wejdzie w życie, zmieniając krajobraz europejskiego rolnictwa.

