Pułapka studencka i dodatkowy etat. Sprawdź, dlaczego ZUS odrzuca co piąty wniosek

Nowe przepisy, które od 1 stycznia 2026 roku pozwalają doliczyć do stażu pracy okresy prowadzenia firmy czy pracy na umowach zlecenia, wywołały prawdziwą lawinę wniosków. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 26 stycznia pokazują skalę zainteresowania: w ciągu miesiąca rozpatrzono niemal 229 tysięcy spraw, wydając ponad pół miliona zaświadczeń. Ta większa liczba dokumentów wynika z tego, że jedna osoba mogła pracować w różnych formach i potrzebuje osobnych potwierdzeń dla każdego okresu. Jednak za entuzjazmem kryje się problem, ponieważ ZUS wydał aż 49 569 decyzji odmownych. Oznacza to, że blisko co piąty wniosek został odrzucony, co sugeruje, że wielu Polaków nie do końca rozumie, jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z nowych uprawnień.

Analiza przyczyn odmów prowadzi do jednego, kluczowego wniosku: liczy się nie sam fakt pracy, ale to, czy odprowadzano od niej obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalną i rentową. Najczęstszym powodem odrzucenia wniosku jest próba zaliczenia do stażu umów zlecenia wykonywanych w trakcie nauki. Studenci i uczniowie do 26. roku życia byli zwolnieni z opłacania składek, co dawało im wyższą pensję „na rękę”, ale w świetle nowych przepisów ten okres nie może być wliczony do stażu pracy. Drugi powszechny scenariusz to tak zwany zbieg tytułów do ubezpieczeń. Dzieje się tak, gdy osoba zatrudniona na pełen etat podejmuje dodatkowe zlecenie. Zazwyczaj od tej drugiej umowy odprowadzana jest jedynie składka zdrowotna, a to za mało, aby ZUS uznał ten okres za pełnoprawny staż. Rzadziej problemy wynikają z błędów w dokumentach lub braków w systemie ZUS.

Odmowa to nie koniec drogi. Jak odwołać się od decyzji i przekonać pracodawcę?

Cały proces ubiegania się o zaświadczenie został uproszczony i przeniesiony do internetu. Wniosek, oznaczony symbolem USP, składa się wyłącznie przez platformę PUE ZUS, gdzie jest on już częściowo uzupełniony danymi z systemu. Zakład ma siedem dni na wydanie decyzji, która również pojawi się na naszym koncie w formie elektronicznej. Co ważne, negatywna odpowiedź nie oznacza końca walki o dodatkowe lata stażu. Mamy prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, dołączając dokumenty, które mogą potwierdzić nasze zatrudnienie w spornym okresie, na przykład stare umowy czy świadectwa pracy. Taki wniosek (o nazwie POG) można złożyć wygodnie przez internet lub tradycyjnie, wysyłając go pocztą lub zanosząc osobiście do placówki ZUS.

Nawet z pozytywną decyzją z ZUS w ręku, droga do celu może jeszcze nie być zakończona, ponieważ na przeszkodzie może stanąć pracodawca. Jak informuje Zakład, działy kadr czasami odrzucają wydruki zaświadczeń z systemu PUE ZUS, argumentując to brakiem fizycznej pieczątki i podpisu urzędnika. Takie działanie jest niezgodne z prawem, ponieważ dokumenty elektroniczne mają taką samą moc prawną jak ich papierowe odpowiedniki. Warto też pamiętać o terminach. Pracownicy budżetówki mają czas na dostarczenie dokumentów do końca 2027 roku, a osoby zatrudnione w firmach prywatnych do 30 kwietnia 2028 roku. Gra jest warta świeczki, ponieważ dodatkowe lata stażu mogą przełożyć się na wymierne korzyści, takie jak dłuższy urlop wypoczynkowy, wyższa odprawa emerytalna czy dodatek za wysługę lat.

