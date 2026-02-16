Unia Europejska planuje ograniczyć biurokrację! Tak chcą zwiększyć liczbę inwestycji

PAP
PAP
Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-02-16 7:57

Unia Europejska chce zredukować biurokrację, by firmy mogły szybciej się rozwijać. „Dziennik Gazeta Prawna” donosi, że do końca 2029 roku UE zamierza zlikwidować przestarzałe i niepotrzebne wymogi, które hamują rozwój przedsiębiorstw.

Stos dokumentów i teczek na drewnianym biurku obok długopisu, symbolizujący biurokrację i konieczność ograniczania liczby przepisów dla firm. Czytaj o tym na Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI Stos dokumentów i teczek na drewnianym biurku obok długopisu, symbolizujący biurokrację i konieczność ograniczania liczby przepisów dla firm. Czytaj o tym na Super Biznes.
  • Komisja Europejska zapowiada gruntowny przegląd prawa gospodarczego w celu ograniczenia biurokracji.
  • Planowane jest zwolnienie ponad 80% przedsiębiorstw z uciążliwych wymogów sprawozdawczych.
  • UE chce zwiększyć liczbę pracowników w sektorze badawczo-rozwojowym kosztem osób zajmujących się przestrzeganiem przepisów.

UE szykuje przegląd prawa gospodarczego. Celem jest redukcja niepotrzebnej biurokracji

Komisarz UE zapowiada największy od lat przegląd prawa gospodarczego. Komisja Europejska chce zdjąć z firm niepotrzebne obowiązki, by pobudzić inwestycje i wzrost. Celem jest zwiększenie konkurencyjności europejskiej gospodarki i wzmocnienie jej suwerenności.

Jakie konkretne działania planuje Komisja Europejska?

  • Analiza każdego sektora: Przeczesanie prawa wzdłuż i wszerz, aby znaleźć obszary do uproszczenia.
  • Redukcja aktów wykonawczych: Zmniejszenie liczby planowanych aktów wykonawczych i delegowanych o 30% do 2026 roku.

Komisja Europejska chce pomóc mniejszym firmom

Nadmierna biurokracja ma negatywny wpływ na gospodarkę. Jak czytamy w „DGP”, niepotrzebne i nakładające się na siebie obowiązki regulacyjne zwiększają koszty, zniechęcają do inwestycji i odciągają zasoby od innowacji. Szczególnie dotkliwe jest to dla mniejszych przedsiębiorstw, które dysponują ograniczonymi zasobami na starcie. To wszystko hamuje ogólną wydajność i wzrost.

Komisja Europejska planuje zwolnić ponad 80% przedsiębiorstw z uciążliwych i niepotrzebnych wymogów sprawozdawczych. Ma to chronić mniejsze firmy i skupić się na zobowiązaniach w zakresie należytej staranności tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści.

KE nie podoła temu zadaniu samodzielnie. Instytucje unijne i krajowe muszą działać wspólnie, począwszy od stanowienia prawa w Brukseli, a skończywszy na wdrażaniu przepisów na szczeblu regionalnym i lokalnym – podkreśla „DGP”.

OECD alarmuje: Za dużo biurokratów, za mało innowatorów

OECD w niedawnym sprawozdaniu zwróciło uwagę na poważny problem. Aż 3,9% pracowników w UE zajmuje się przestrzeganiem przepisów, podczas gdy tylko 1,7% pracuje na stanowiskach rozwojowo-badawczych. Europa potrzebuje więcej ludzi w laboratoriach, a mniej tych, którzy wypełniają formularze.

„DGP” informuje, że jeśli pomnożyć drobną oszczędność przez setki tysięcy małych firm w całej Europie, łatwo osiągnie się spore oszczędności czasu i kosztów. To realna szansa na pobudzenie europejskiej gospodarki.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

11 pojemników na śmieci w każdym polskim domu! Unia zrobi z nas śmieciarzy?
UNIA SIĘ BUDZI! NIE ZA PÓŹNO?
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UNIA EUROPEJSKA