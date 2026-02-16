Unia Europejska planuje ograniczyć biurokrację! Tak chcą zwiększyć liczbę inwestycji

Komisja Europejska zapowiada gruntowny przegląd prawa gospodarczego w celu ograniczenia biurokracji.

Planowane jest zwolnienie ponad 80% przedsiębiorstw z uciążliwych wymogów sprawozdawczych.

UE chce zwiększyć liczbę pracowników w sektorze badawczo-rozwojowym kosztem osób zajmujących się przestrzeganiem przepisów.

UE szykuje przegląd prawa gospodarczego. Celem jest redukcja niepotrzebnej biurokracji

Komisarz UE zapowiada największy od lat przegląd prawa gospodarczego. Komisja Europejska chce zdjąć z firm niepotrzebne obowiązki, by pobudzić inwestycje i wzrost. Celem jest zwiększenie konkurencyjności europejskiej gospodarki i wzmocnienie jej suwerenności.

Jakie konkretne działania planuje Komisja Europejska?

Analiza każdego sektora: Przeczesanie prawa wzdłuż i wszerz, aby znaleźć obszary do uproszczenia.

Redukcja aktów wykonawczych: Zmniejszenie liczby planowanych aktów wykonawczych i delegowanych o 30% do 2026 roku.

Komisja Europejska chce pomóc mniejszym firmom

Nadmierna biurokracja ma negatywny wpływ na gospodarkę. Jak czytamy w „DGP”, niepotrzebne i nakładające się na siebie obowiązki regulacyjne zwiększają koszty, zniechęcają do inwestycji i odciągają zasoby od innowacji. Szczególnie dotkliwe jest to dla mniejszych przedsiębiorstw, które dysponują ograniczonymi zasobami na starcie. To wszystko hamuje ogólną wydajność i wzrost.

Komisja Europejska planuje zwolnić ponad 80% przedsiębiorstw z uciążliwych i niepotrzebnych wymogów sprawozdawczych. Ma to chronić mniejsze firmy i skupić się na zobowiązaniach w zakresie należytej staranności tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści.

KE nie podoła temu zadaniu samodzielnie. Instytucje unijne i krajowe muszą działać wspólnie, począwszy od stanowienia prawa w Brukseli, a skończywszy na wdrażaniu przepisów na szczeblu regionalnym i lokalnym – podkreśla „DGP”.

OECD alarmuje: Za dużo biurokratów, za mało innowatorów

OECD w niedawnym sprawozdaniu zwróciło uwagę na poważny problem. Aż 3,9% pracowników w UE zajmuje się przestrzeganiem przepisów, podczas gdy tylko 1,7% pracuje na stanowiskach rozwojowo-badawczych. Europa potrzebuje więcej ludzi w laboratoriach, a mniej tych, którzy wypełniają formularze.

„DGP” informuje, że jeśli pomnożyć drobną oszczędność przez setki tysięcy małych firm w całej Europie, łatwo osiągnie się spore oszczędności czasu i kosztów. To realna szansa na pobudzenie europejskiej gospodarki.

