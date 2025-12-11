Unia Europejska zamraża rosyjskie aktywa na stałe

Decyzja otwiera drogę do finansowego wsparcia Ukrainy

Wątpliwości prawne i kompromisy wewnątrz UE

Jakie konsekwencje niesie ta decyzja dla przyszłości relacji UE-Rosja?

Przełomowa decyzja w UE: Rosyjskie aktywa zamrożone na stałe

Państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie zamrożenia rosyjskich aktywów na stałe, eliminując konieczność ich półrocznego przedłużania za zgodą wszystkich stolic. Decyzja ta, ogłoszona przez duńską prezydencję, stanowi istotny krok w kierunku wykorzystania tych środków do sfinansowania wsparcia dla Ukrainy. Źródło unijne poinformowało, że rozwiązanie to zyskało poparcie zdecydowanej większości państw członkowskich, a procedura pisemna zostanie sfinalizowana w najbliższym czasie.

Zgoda na trwałe zamrożenie rosyjskich aktywów nie jest równoznaczna z natychmiastowym udzieleniem Ukrainie pożyczki reparacyjnej, która miałaby być sfinansowana z tych środków. Niemniej jednak decyzja ta jest postrzegana jako znaczący przełom, przybliżający Wspólnotę do realizacji tego celu. Jak poinformowało źródło, prace nad finansowaniem Ukrainy w latach 2026-27 są kontynuowane.

Belgia zmieniła zdanie w kwestii rosyjskich aktywów

Wcześniej wykorzystaniu aktywów sprzeciwiała się Belgia. Premier tego kraju, Bart de Wever, zwracał uwagę na poważne wady prawne rozwiązania opartego na art. 122 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, który mówi o udzielaniu pomocy finansowej w nadzwyczajnych sytuacjach. De Wever argumentował, że artykuł ten odnosi się do stanu wyjątkowego, który ma miejsce na Ukrainie, a nie w samej Unii Europejskiej.

Mimo tych zastrzeżeń, wicepremier Belgii i minister finansów, Vincent Van Peteghem, stwierdził, że „w pewnym momencie” zamrożone rosyjskie środki będą musiały zostać użyte do sfinansowania wsparcia dla Ukrainy. Dodał jednak, że Belgia nie pójdzie na łatwe kompromisy.

Uzgodnione rozwiązanie ma na celu zmianę podstawy prawnej, na której Unia Europejska opiera unieruchomienie aktywów banku centralnego Rosji. Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie stałego zakazu transferu tych środków z powrotem do Rosji. Zakaz ten, w odróżnieniu od przedłużanych co pół roku sankcji, miałby być wprowadzony na stałe, co pozwoliłoby obejść potencjalne weto Węgier.

Podstawą rozwiązania zaakceptowanego przez państwa członkowskie pozostaje jednak kwestionowany przez premiera Belgii art. 122 Traktatu o funkcjonowaniu UE. To właśnie ten artykuł umożliwia udzielanie pomocy finansowej w sytuacjach nadzwyczajnych, co w kontekście zamrożonych rosyjskich aktywów budzi pewne kontrowersje prawne.

