Polujesz na tanie wakacje? UOKiK ostrzega przed ukrytymi kosztami i mylącymi cenami w internecie.

UOKiK nakłada gigantyczną karę na Travelplanet.pl

Wyobraź sobie, że znajdujesz wymarzoną wycieczkę do Dubaju za 4293 zł. Cena wydaje się atrakcyjna, więc bez wahania klikasz, by poznać szczegóły. Nagle okazuje się, że ostateczna kwota do zapłaty to 9023 zł. To nie pomyłka, a rzeczywista różnica w wysokości 4730 zł na jednej osobie, z jaką spotkali się klienci portalu Travelplanet.pl. Tego typu praktyki stały się podstawą do surowej interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przykład wyjazdu do Dubaju jest najbardziej drastyczny, ale niestety nie jedyny. Z kontroli przeprowadzonej przez UOKiK wynika, że problem był systemowy. W ciągu zaledwie trzech tygodni urzędnicy wzięli pod lupę 100 losowych ofert. Aż w 47 przypadkach cena po przejściu do szczegółów była wyższa niż ta prezentowana w wynikach wyszukiwania. Średnio klienci musieli dopłacić 329 zł na osobę, co przy wyjeździe rodzinnym generowało już znaczące, nieprzewidziane koszty. Co więcej, w przypadku niektórych ofert cena nie obowiązywała także obowiązkowych składek na fundusz gwarancyjny.

Za wprowadzanie konsumentów w błąd Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, nałożył na spółkę Travelplanet.pl karę finansową w wysokości niemal 650 tys. zł. Urząd uznał, że prezentowanie niekompletnych lub nieaktualnych cen narusza zbiorowe interesy konsumentów. Taka praktyka nie tylko utrudniała rzetelne porównanie ofert, ale także uniemożliwiała znalezienie wycieczek w faktycznie interesującym przedziale cenowym.

– Cena to jedna z najważniejszych informacji, którymi kierują się konsumenci przy wyborze towarów i usług. Tak jest również w przypadku imprez turystycznych. Prezentowanie na stronach internetowych i w wyszukiwarkach aktualnych i kompletnych cen, bez konieczności ich weryfikowania przez konsumentów, to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Branża turystyczna pod lupą urzędu

To nie pierwszy raz, gdy UOKiK przygląda się nieprawidłowościom na rynku agencyjnym. Decyzja w sprawie Travelplanet.pl to kolejny sygnał dla całej branży, że cierpliwość regulatora się skończyła. Warto przypomnieć, że w grudniu 2023 roku za bardzo podobne praktyki ukarano właściciela innego dużego portalu, wakacje.pl. Wówczas kara przekroczyła milion złotych, co pokazuje, że urząd traktuje ten problem niezwykle poważnie.

Oprócz kary finansowej, Travelplanet.pl musi zmienić swoje praktyki i poinformować o decyzji urzędu na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Co ciekawe, w toku postępowania spółka już zmodyfikowała sposób prezentowania cen, uwzględniając w nich obowiązkowe składki na turystyczny fundusz gwarancyjny, których wcześniej brakowało w niektórych ofertach. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, a przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do sądu.

Jak nie dać się złapać w pułapkę cenową podczas planowania wakacji? Przede wszystkim zawsze weryfikuj cenę końcową, klikając w szczegóły oferty. Nie sugeruj się wyłącznie kwotą w wynikach wyszukiwania. Zwracaj uwagę na wszystkie składowe – podatki, opłaty lotniskowe i obowiązkowe fundusze – które muszą być wliczone w ostateczną cenę podawaną konsumentowi.

Oświadczenie Travelplanet.pl S.A. w związku z decyzją UOKiK

"Postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK rozpoczęło się przed zmianą właścicielską Travelplanet.pl, więc aktualny właściciel nie był stroną zdarzeń, których ono dotyczy. Zgodnie z warunkami transakcji, wszelkie zobowiązania oraz ewentualne konsekwencje prawne związane ze sprawami wszczętymi przed finalizacją przejęcia pozostają po stronie poprzedniego właściciela. Travelplanet.pl nie zgadza się z decyzją UOKiK. Spółka będzie się od niej odwoływać i podejmować dalsze kroki prawne. Jednocześnie zaznacza, że Travelplanet.pl, jako agent turystyczny, prezentuje zawsze takie ceny, jakie zostały mu przesłane przez biura podróży, i na żadnym etapie nie wpływa na ich poziom. Tym samym ceny na stronie Travelplanet.pl są takie same jak na stronach biur podróży".

