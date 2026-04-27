Bank zmienił nazwę z dnia na dzień. Co z pieniędzmi Polaków?

Dariusz Brzostek
2026-04-27 7:59

To już koniec jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek bankowych w Polsce. Santander Bank Polska przeszedł do historii, od soboty działa jako Erste Bank Polska. Zmiana przyszła szybko i objęła praktycznie wszystko: nazwę, logo, stronę internetową, a nawet aplikację mobilną.

Autor: Shutterstock Czerwony napis „Santander” na szklanej elewacji budynku banku, symbolizujący zmianę nazwy Santander Bank Polska na Erste Bank Polska. Więcej o rebrandingu przeczytasz na Super Biznes.

Nowe logo, nowe kolory, nowy bank

To koniec czerwonej ery w bankowości. W miniony weekend Santander Bank Polska oficjalnie zmienił nazwę na Erste Bank Polska.

Nowa nazwa została oficjalnie wpisana do rejestru przez sąd w Warszawie w piątek, a już dzień później klienci zobaczyli zupełnie nową markę. Wielki rebranding odbył się w ekspresowym tempie. 

Klienci banku nie muszą nic robić

Co ta zmiana oznacza dla klientów? Tu bank uspokaja: żadnej paniki i żadnych formalności. Umowy nadal obowiązują, numery kont się nie zmieniają, a karty działają jak działały dotychczas. I to co ważne, nie trzeba nic podpisywać ani biegać do oddziału.

"Najważniejsze pozostaje bez zmian" – zapewnia prezes Michał Gajewski. I przekonuje, że klienci byli przygotowywani na tę zmianę od tygodni.

Zamiana kolorów to dopiero początek zmian

Ale zmiany i tak są ogromne. Nowa strona internetowa, nowa aplikacja i nowe nazwy usług mogą na początku wprowadzić chaos. Tym bardziej że od poniedziałku rusza potężna kampania reklamowa. Erste będzie wszędzie: w telewizji, internecie, radiu i na billboardach. 

Klienci widzą już nazwę Erste zamiast Santandera. Charakterystyczna czerwień zniknęła z oddziałów i bankomatów, a jej miejsce zajął kolor niebieski. 

Największa taka zmiana od lat

Dotychczasowy Santander był jednym z ważniejszych graczy, miał blisko 8 proc. udziału w rynku i miliony klientów w Polsce. Zdaniem analityków rynku to więc nie tylko kosmetyka, ale prawdziwe trzęsienie ziemi w bankowości

I choć dla klientów codzienne korzystanie z konta ma wyglądać tak samo, to zmiana jest jedną z największych na rynku od lat.

Erste zapowiada nowe rozdanie na rynku

A co z samym Santanderem? Nie znika całkowicie. W Polsce zostaje Santander Consumer Bank, który specjalizuje się w kredytach. Ale i tu nie obejdzie się bez problemów. Bank zapowiada nocne przerwy techniczne pod koniec kwietnia. 

Austriacki gigant Erste Group to bank z ogromną historią. Działa od 1819 roku i obsługuje ponad 23 miliony klientów w ośmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ma tysiące oddziałów i dziesiątki tysięcy pracowników. A teraz na poważnie wchodzi do Polski.

