UOKiK wkracza do akcji! Przeszukania u wielkich graczy rynku RTV i AGD

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2026-01-28 10:06

UOKiK prowadzi postępowanie dotyczące możliwej zmowy cenowej na rynku RTV i AGD. Przeszukania objęły m.in. AB, Action oraz producenta Beko, a sprawa może dotyczyć wielu popularnych urządzeń i marek obecnych w Polsce. Chodzi m.in. o urządzenia codziennego użytku, takie jak komputery, telewizory, pralki, lodówki czy odkurzacze.

Mieszanka sprzętu AGD i RTV, w tym lodówki, zmywarka, pralka, ekspres do kawy, mikrofalówka, odkurzacz, czajnik i blender, symbolizująca rynek objęty działaniami UOKiK w walce ze zmowami cenowymi. O sprawie szerzej przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Maxx-studio Mieszanka sprzętu AGD i RTV, w tym lodówki, zmywarka, pralka, ekspres do kawy, mikrofalówka, odkurzacz, czajnik i blender, symbolizująca rynek objęty działaniami UOKiK w walce ze zmowami cenowymi. O sprawie szerzej przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • UOKiK bada możliwe zmowy cenowe na rynku sprzętu RTV i AGD, w tym komputerów, telewizorów i pralek, co może prowadzić do zawyżania cen dla konsumentów.
  • W ramach postępowania przeszukano siedziby trzech największych dystrybutorów (AB, Action, GT Group Tomaszek) oraz producenta Beko.
  • Podejrzewa się, że zmowa mogła obejmować różne szczeble obrotu – od producentów po sprzedawców detalicznych, w tym duże elektromarkety i sklepy internetowe.
  • Firmom i menedżerom odpowiedzialnym za nielegalne porozumienia grożą wysokie kary finansowe (do 10% obrotu firmy i do 2 mln zł dla menedżerów), ale istnieje możliwość ich złagodzenia w ramach programu "leniency".

UOKiK bada możliwe porozumienia na rynku RTV i AGD

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że analizuje sygnały wskazujące na nielegalne porozumienia ograniczające konkurencję przy sprzedaży sprzętu IT, RTV i AGD. Chodzi m.in. o urządzenia codziennego użytku, takie jak komputery, telewizory, pralki, lodówki czy odkurzacze.

Jak poinformował urząd, postępowanie ma charakter wyjaśniający i dotyczy sprawy jako całości, a nie konkretnych firm. Na tym etapie UOKiK gromadzi i analizuje materiał dowodowy, który może przesądzić o dalszych krokach.

Przeszukania w siedzibach największych firm

Za zgodą sądu i przy udziale policji przeprowadzono przeszukania w siedzibach trzech największych hurtowych dystrybutorów sprzętu elektronicznego w Polsce: AB, Action oraz GT Group Tomaszek. Kontrola objęła również jednego z producentów – firmę Beko.

„Sprawa może mieć bardzo szeroki zakres, obejmując urządzenia wielu marek. Analizujemy obszerny materiał dowodowy zebrany w trakcie przeszukań” – wskazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Podejrzenie zmowy na różnych szczeblach rynku

Według urzędu, podejrzewana zmowa mogła obejmować przedsiębiorców działających na różnych etapach obrotu – od producentów i importerów, przez dystrybutorów hurtowych, aż po sprzedawców detalicznych. W grę wchodzą zarówno duże elektromarkety, jak i sklepy internetowe.

Możliwe kary i program leniency

Jeżeli zgromadzone dowody potwierdzą podejrzenia, Prezes UOKiK może wszcząć postępowanie antymonopolowe i postawić zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy, natomiast menadżerom odpowiedzialnym za zmowę – grzywna do 2 mln zł.

„Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom” – poinformował UOKiK.

Urząd przypomina również o możliwości skorzystania z programu łagodzenia kar, tzw. leniency, który daje szansę na obniżenie lub nawet uniknięcie sankcji finansowych w zamian za współpracę i przekazanie istotnych informacji. Dodatkowo UOKiK prowadzi program dla anonimowych sygnalistów, gwarantujący pełną anonimowość.

PTNW Balcerowicz

Polecany artykuł:

Nowy podatek w Polsce. Rząd Tuska ujawnił jego wysokość
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SPRZĘT AGD
CENY
UOKIK