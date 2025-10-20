UOKiK zajął się sprawą Empiku. Klienci mogą się ubiegać o pieniądze

KK
2025-10-20 14:54

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zajął się zgłoszeniami klientów sklepu internetowego Empik. Osoby, które zostały poszkodowane mogą domagać się teraz pieniędzy.

Neonowy napis Empik świecący w nocy na fasadzie budynku, symbolizujący problemy klientów z anulowanymi zamówieniami i opóźnieniami w dostawie. O interwencji UOKiK i rekompensatach przeczytasz więcej na Super Biznes.

i

Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Neonowy napis "Empik" świecący w nocy na fasadzie budynku, symbolizujący problemy klientów z anulowanymi zamówieniami i opóźnieniami w dostawie. O interwencji UOKiK i rekompensatach przeczytasz więcej na Super Biznes.
  • UOKiK interweniuje w sprawie praktyk Empik.com dotyczących anulowania i opóźniania zamówień.
  • Empik zobowiązuje się do zmiany sposobu informowania o dostępności produktów i terminach dostaw.
  • Klienci, których zamówienia zostały anulowane lub dostarczone z opóźnieniem w latach 2022-2024, otrzymają rekompensaty.
  • Rekompensaty obejmują gotówkę, kody rabatowe lub produkty cyfrowe, w zależności od rodzaju problemu z zamówieniem.

Klienci sklepu internetowego Empik skarżyli się na anulowane zamówienia i opóźnienia

Klienci sklepu internetowego Empik od dłuższego czasu zgłaszali problemy z realizacją zamówień. Skargi dotyczyły zarówno anulowania zamówień, jak i znacznych opóźnień w dostawie. W odpowiedzi na te sygnały, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postanowił przyjrzeć się bliżej praktykom stosowanym przez spółkę Empik. 

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podkreślił, że konsumenci dokonujący zakupów online mają prawo oczekiwać, że produkty widoczne w koszyku  "rzeczywiście można kupić, a deklarowane terminy wysyłki są wiążące".

Jak wynika z ustaleń UOKiK, anulowanie zamówienia zdarzało się nawet po zawarciu umowę sprzedaży, a przyczyną był brak towaru. Zdarzało się to mimo tego, że produkt wciąż znajdował się na stronie internetowej, czasem nawet w wyższej cenie.

Urząd zwrócił również uwagę, że klientów mógł wprowadzać w błąd komunikat o "wysyłce w 24 godziny", która w praktyce okazywała się wysyłką w kolejnym dniu roboczym.

Interwencja UOKiK i rekompensaty dla klientów

Empik po interwencji UOKiK zobowiązał się do zmian w sposobie prezentowania informacji o dostępności produktów i terminach dostaw, oraz do ograniczenia ryzyka anulowania zamówienia, jak i opóźnień. 

Klienci, których zamówienia zostały anulowane po przyjęciu do realizacji w latach 2022-2024 mogą wybrać rekompensatę w postaci 30 zł w gotówce, 40 zł w kodzie rabatowym, lub trzy produkty cyfrowe ze wcześniej przygotowanej.

Z kolei klienci, których zamówienia w latach 2022-2023 dotarły z opóźnieniem, mogą otrzymać rekompensaty wysokości 10 zł w gotówce, 15 zł w kodzie rabatowym, lub możliwość wyboru dwóch produktów cyfrowych z przygotowanej puli.

Dodatkowo, osoby, których przesyłki zostały wysłane z opóźnieniem, ale ostatecznie doręczone na czas, otrzymają 1 produkt cyfrowy.

Empik poinformuje klientów uprawnionych do rekompensaty mailem, lub SMS-sem. Firma zobowiązuję do zwrotu gotówki w ciągu 21 dni po wypełnieniu odpowiedniego formularza, lub dostarczenia produktów cyfrowych w ciągu 14 dni.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Światowy gigant pod lupą UOKiK! Miliony kary, mocne zarzuty
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Pytanie 1 z 15
Jaki system gospodarczy funkcjonował w PRL, sprzyjający marnotrawstwu?
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMPIK
UOKIK