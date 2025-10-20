UOKiK interweniuje w sprawie praktyk Empik.com dotyczących anulowania i opóźniania zamówień.

Rekompensaty obejmują gotówkę, kody rabatowe lub produkty cyfrowe, w zależności od rodzaju problemu z zamówieniem.

Klienci sklepu internetowego Empik skarżyli się na anulowane zamówienia i opóźnienia

Klienci sklepu internetowego Empik od dłuższego czasu zgłaszali problemy z realizacją zamówień. Skargi dotyczyły zarówno anulowania zamówień, jak i znacznych opóźnień w dostawie. W odpowiedzi na te sygnały, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postanowił przyjrzeć się bliżej praktykom stosowanym przez spółkę Empik.

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podkreślił, że konsumenci dokonujący zakupów online mają prawo oczekiwać, że produkty widoczne w koszyku "rzeczywiście można kupić, a deklarowane terminy wysyłki są wiążące".

Jak wynika z ustaleń UOKiK, anulowanie zamówienia zdarzało się nawet po zawarciu umowę sprzedaży, a przyczyną był brak towaru. Zdarzało się to mimo tego, że produkt wciąż znajdował się na stronie internetowej, czasem nawet w wyższej cenie.

Urząd zwrócił również uwagę, że klientów mógł wprowadzać w błąd komunikat o "wysyłce w 24 godziny", która w praktyce okazywała się wysyłką w kolejnym dniu roboczym.

Interwencja UOKiK i rekompensaty dla klientów

Empik po interwencji UOKiK zobowiązał się do zmian w sposobie prezentowania informacji o dostępności produktów i terminach dostaw, oraz do ograniczenia ryzyka anulowania zamówienia, jak i opóźnień.

Klienci, których zamówienia zostały anulowane po przyjęciu do realizacji w latach 2022-2024 mogą wybrać rekompensatę w postaci 30 zł w gotówce, 40 zł w kodzie rabatowym, lub trzy produkty cyfrowe ze wcześniej przygotowanej.

Z kolei klienci, których zamówienia w latach 2022-2023 dotarły z opóźnieniem, mogą otrzymać rekompensaty wysokości 10 zł w gotówce, 15 zł w kodzie rabatowym, lub możliwość wyboru dwóch produktów cyfrowych z przygotowanej puli.

Dodatkowo, osoby, których przesyłki zostały wysłane z opóźnieniem, ale ostatecznie doręczone na czas, otrzymają 1 produkt cyfrowy.

Empik poinformuje klientów uprawnionych do rekompensaty mailem, lub SMS-sem. Firma zobowiązuję do zwrotu gotówki w ciągu 21 dni po wypełnieniu odpowiedniego formularza, lub dostarczenia produktów cyfrowych w ciągu 14 dni.