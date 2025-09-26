- Kiekert AG, pionier systemów w autach osobowych, ogłasza upadłość.
- Przyczyną problemów firmy są amerykańskie sankcje na Chiny
- Firma chce ratować się przez restrukturyzację
Upadek motoryzacyjnego giganta! Kiekert AG, twórca centralnego zamka ogłasza niewypłacalność
Kiekert AG, firma z ponad 150-letnią historią, ogłosiła upadłość. To wstrząs dla branży motoryzacyjnej, zwłaszcza że przedsiębiorstwo to uchodzi za pioniera w dziedzinie systemów zamków samochodowych. Założona w 1857 roku firma Kiekert przez dekady wyznaczała standardy w technologiach dostępu do pojazdów. To właśnie Kiekert jako pierwszy opracował i wprowadził centralny zamek, system, który umożliwia jednoczesne zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi w samochodzie.
Bezpośrednią przyczyną upadłości Kiekert AG jest brak dalszego wsparcia finansowego ze strony chińskiego właściciela, firmy Lingyun, która przejęła Kiekert w 2012 roku. Jak wyjaśnił prezes zarządu Jerome Debreu w komunikacie cytowanym przez "Rzeczpospolitą": "Akcjonariusz objęty sankcjami odmawia nam dostępu do rynków i finansowania, co znacząco zagraża naszej działalności".
Nałożone przez USA sankcje, które dotknęły chińskiego właściciela, miały katastrofalne skutki dla Kiekert AG. Amerykańscy klienci zaczęli wycofywać duże zamówienia, agencje ratingowe obniżyły noty spółki, a banki wstrzymały kredytowanie. W tej sytuacji złożenie wniosku o upadłość stało się jedyną opcją na restrukturyzację i uratowanie firmy.
Firma deklaruje kontynuowanie działalności mimo postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy w Wuppertalu wszczął wstępne postępowanie upadłościowe wobec Kiekert AG. Mimo ogłoszenia niewypłacalności, firma deklaruje, że będzie kontynuować działalność. Wynagrodzenia dla 700 pracowników w Niemczech mają być zabezpieczone do listopada. Jak podaje firma, zagraniczne spółki zależne, zlokalizowane w Europie, Azji i Ameryce Północnej, nie są objęte postępowaniem i działają bez problemów.
Firma zatrudnia około 4,5 tys. osób w 11 miejscach na świecie. Zamki Kiekert AG trafiają do ponad 100 marek na świecie, w tym niemieckich gigantów, takich jak Audi, BMW, czy Mercedes-Benz. Rozwiązania firmy są w co trzecim aucie na świecie.