Kiekert AG, pionier systemów w autach osobowych, ogłasza upadłość.

Przyczyną problemów firmy są amerykańskie sankcje na Chiny

Firma chce ratować się przez restrukturyzację

Upadek motoryzacyjnego giganta! Kiekert AG, twórca centralnego zamka ogłasza niewypłacalność

Kiekert AG, firma z ponad 150-letnią historią, ogłosiła upadłość. To wstrząs dla branży motoryzacyjnej, zwłaszcza że przedsiębiorstwo to uchodzi za pioniera w dziedzinie systemów zamków samochodowych. Założona w 1857 roku firma Kiekert przez dekady wyznaczała standardy w technologiach dostępu do pojazdów. To właśnie Kiekert jako pierwszy opracował i wprowadził centralny zamek, system, który umożliwia jednoczesne zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi w samochodzie.

Bezpośrednią przyczyną upadłości Kiekert AG jest brak dalszego wsparcia finansowego ze strony chińskiego właściciela, firmy Lingyun, która przejęła Kiekert w 2012 roku. Jak wyjaśnił prezes zarządu Jerome Debreu w komunikacie cytowanym przez "Rzeczpospolitą": "Akcjonariusz objęty sankcjami odmawia nam dostępu do rynków i finansowania, co znacząco zagraża naszej działalności".

Nałożone przez USA sankcje, które dotknęły chińskiego właściciela, miały katastrofalne skutki dla Kiekert AG. Amerykańscy klienci zaczęli wycofywać duże zamówienia, agencje ratingowe obniżyły noty spółki, a banki wstrzymały kredytowanie. W tej sytuacji złożenie wniosku o upadłość stało się jedyną opcją na restrukturyzację i uratowanie firmy.

Firma deklaruje kontynuowanie działalności mimo postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Wuppertalu wszczął wstępne postępowanie upadłościowe wobec Kiekert AG. Mimo ogłoszenia niewypłacalności, firma deklaruje, że będzie kontynuować działalność. Wynagrodzenia dla 700 pracowników w Niemczech mają być zabezpieczone do listopada. Jak podaje firma, zagraniczne spółki zależne, zlokalizowane w Europie, Azji i Ameryce Północnej, nie są objęte postępowaniem i działają bez problemów.

Firma zatrudnia około 4,5 tys. osób w 11 miejscach na świecie. Zamki Kiekert AG trafiają do ponad 100 marek na świecie, w tym niemieckich gigantów, takich jak Audi, BMW, czy Mercedes-Benz. Rozwiązania firmy są w co trzecim aucie na świecie.

samochód osobowy zderzył się z motocyklem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.