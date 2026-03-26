Upadły browar za miliony

Ogłoszenie o sprzedaży pojawiło się w serwisie OLX. Dotyczy majątku upadłej spółki Manufaktura Piwa, Wódki i Wina, która prowadziła Browar Tenczynek.

Syndyk sprzedaje cały majątek firmy, ale możliwe jest też kupienie jego części. Cena wywoławcza za całość wynosi 23,77 mln zł. Zabudowane działki wyceniono na 12,28 mln zł. Z kolei wyposażenie browaru wyceniono na 10,28 mln zł. Najtańsze są znaki towarowe marki, za które trzeba zapłacić 99,8 tys. zł.

Można też kupić samą działkę o powierzchni ponad 6,8 tys. mkw. Jej cena wywoławcza to ponad 1,1 mln zł.

Cztery osoby i toi-toi na terenie zakładu

Sytuacja w zakładzie znacznie odbiega od dawnej świetności. Jak ustaliła Gazeta Krakowska, w browarze pracują obecnie tylko cztery osoby zatrudnione przez syndyka.

Warunki pracy są trudne. W budynkach odcięto gaz i wodę, a prąd doprowadzono z sąsiednich nieruchomości. Nie da się korzystać z tradycyjnych toalet, a pracownicy korzystają z… toi-toia ustawionego na terenie zakładu.

Zniszczone budynki zakładu

Sama infrastruktura obiektu też nie napawa optymizmem. Mieszkańcy Tenczynka nie ukrywają, że obiekty browaru są w kiepskim stanie.

„Elewacja odpada, mury są miejscami popękane. Tak było już wcześniej” – mówią lokalni mieszkańcy w rozmowie z gazetą.

Na tym nie koniec problemów. Kłopotliwy dla przyszłego inwestora może być też fakt, że browar znajduje się w rejestrze zabytków. To oznacza, że każdą modernizację trzeba uzgadniać z konserwatorem.

Od Jakubiaka do Palikota

Historia browaru w ostatnich latach była burzliwa. W 2014 roku produkcję piwa wznowił przedsiębiorca i polityk Marek Jakubiak. Zakład w Tenczynku kupił zakład za około 3 mln zł.

Cztery lata później biznesmen sprzedał zakład Januszowi Palikotowi. Były polityk miał bardzo ambitne plany co do tego miejsca, ale niewiele z tego wyszło. Firma biznesmena ogłosiła upadłość, a majątek - w tym browar w Tenczynku - jest wyprzedawany przez syndyka.

Mieszkańcy Tenczynka czekają na inwestora

Mieszkańcy Tenczynka nie tracą nadziei. Liczą, że zakład znów zacznie działać i da pracę lokalnej społeczności. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wznowienie tam produkcji piwa albo przetwórstwa owoców i warzyw.

Jak zaznaczyła sołtys miejscowości Katarzyna Kłeczek, historia tego miejsca nie jest łatwa. Wszyscy jednak czekają, aż pojawi się inwestor, który tchnie nowe życie w stary browar.

PTNW Wasyl Bodnar