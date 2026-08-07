Blackout grozi Polsce? Upał uderza w energetykę. "Sytuacja jest bardzo trudna"

Polski system energetyczny zmaga się z bezprecedensowym kryzysem wywołanym upałami i rekordowo niskim poziomem rzek, co stanowi jedno z największych wyzwań ostatnich lat.

Minister energii Miłosz Motyka potwierdza, że sytuacja jest "bardzo trudna" ze względu na problemy z chłodzeniem elektrowni i rosnące zapotrzebowanie na prąd.

Mimo ograniczeń w produkcji energii w kluczowych elektrowniach, minister uspokaja, że ryzyko blackoutu na razie nie istnieje, jednak potrzebne są pilne inwestycje.

Dowiedz się, dlaczego upały tak mocno uderzają w naszą energetykę i co to oznacza dla bezpieczeństwa dostaw prądu w najbliższym czasie!

Polski system elektroenergetyczny przechodzi kolejną próbę wytrzymałości. W ostatnich dniach Polskie Sieci Elektroenergetyczne ponownie ogłosiły okresy przywołania na rynku mocy, a należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu musiały ograniczyć pracę z powodu niskiego poziomu Wisły. W tej sytuacji głos zabrał minister energii Miłosz Motyka, który zapewnia, że dostawy prądu są bezpieczne, ale nie ukrywa skali wyzwań.

Miłosz Motyka: sytuacja jest bardzo trudna

Minister energii przyznał, że obecna sytuacja należy do najtrudniejszych w ostatnich latach. Wskazał, że na pracę systemu wpływa przede wszystkim pogarszająca się sytuacja hydrologiczna, wysokie temperatury oraz coraz cieplejsza woda wykorzystywana do chłodzenia bloków energetycznych.

Nie ma dzisiaj ryzyka wystąpienia blackoutu, natomiast sytuacja jest bardzo trudna ze względu na postępujące zmiany klimatu, niski poziom wód i wysoką temperaturę wody wykorzystywanej do chłodzenia – podkreślił Miłosz Motyka.

Szef Ministerstwa Energii zapewnił jednocześnie, że krajowy system elektroenergetyczny działa stabilnie, a przedsiębiorcy nie muszą obawiać się przerw w dostawach energii.

Dlaczego energetyka znalazła się pod presją?

Problemy wynikają z kilku nakładających się czynników. Utrzymujące się upały powodują gwałtowny wzrost zużycia energii, m.in. przez klimatyzację. Jednocześnie susza obniża poziom rzek, z których część elektrowni pobiera wodę do chłodzenia instalacji.

To właśnie z tego powodu we wtorek ograniczono pracę elektrowni w Kozienicach i Połańcu. Dodatkowym wyzwaniem są przeciążenia sieci oraz konieczność utrzymywania odpowiednich rezerw mocy na wypadek dalszego wzrostu zapotrzebowania.

Dlatego Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz kolejny uruchomiły mechanizm rynku mocy. Oznacza on obowiązek dostarczenia dodatkowej energii przez producentów lub ograniczenia poboru przez odbiorców objętych odpowiednimi umowami.

Blackout? Minister uspokaja

Choć w mediach coraz częściej pojawiają się pytania o możliwy blackout, minister energii przekonuje, że taki scenariusz obecnie Polsce nie grozi.

Jak zaznaczył, operator dysponuje odpowiednimi narzędziami do zarządzania systemem, a jego stabilność jest na bieżąco monitorowana. Dodał jednak, że ekstremalne zjawiska pogodowe pokazują, jak ważne stają się inwestycje zwiększające bezpieczeństwo energetyczne.

Potrzebne nowe inwestycje

Zdaniem Miłosza Motyki obecna sytuacja pokazuje, że polska energetyka musi szybciej rozwijać nowe źródła wytwarzania energii i zwiększać odporność systemu.

Minister wskazał na konieczność budowy kolejnych elektrowni gazowych, rozwijania energetyki jądrowej, inwestowania w magazyny energii oraz modernizacji sieci przesyłowych. To właśnie one mają w przyszłości ograniczyć wpływ fal upałów i suszy na bezpieczeństwo dostaw prądu.

Problemy z pracą elektrowni z powodu wysokich temperatur nie dotyczą zresztą wyłącznie Polski. W ostatnich dniach produkcję energii ograniczały lub czasowo wstrzymywały również jednostki na Węgrzech, w Rumunii, Słowenii, Francji i we Włoszech. Komisja Europejska podkreśla jednak, że obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]