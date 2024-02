i Autor: Getty Images Uśmiech noworodka może niestety sygnalizować chorobę

Urlopy w Polsce

Wydłużony urlop dla mam wcześniaków. Jest szansa na poprawę sytuacji

Matki wcześniaków nie są przez system traktowane wyjątkowo. Choć ich ciąża trwa krócej i dziecko od razu po narodzinach musi nawet kilka miesięcy spędzić w szpitalu, to kobiecie liczą się dni urlopu macierzyńskiego w momencie narodzin pociechy. Kiedy maluch jest gotowy do wyjścia do domu, to okazuje się, że kobiecie minęła już znaczna część urlopu. Teraz jest szansa na zmianę tej kuriozalnej sytuacji. Coraz bardziej realne jest wydłużenie urlopów macierzyńskich dla mam wcześniaków. Na dzisiaj zaplanowane jest spotkanie w tej sprawie Rzecznika Praw Dziecka z organizacjami pacjentów.