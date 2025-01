i Autor: Shutterstock (2)

Prawo pracy

Urlopy się wydłużą, ale nie automatycznie. Rząd Tuska zmienia Kodeks pracy

Rząd chce, aby praca na umowę-zlecenie lub na zasadach b2b wliczała się do statystyk urlopowych. To ułatwi wydłużenie przysługujących dni wolnych z 20 do 26 dni rocznie. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Jest również szansa na 35-godzinny lub czterodniowy tydzień pracy jednak tu zapowiedzi są na bardziej wstępnym etapie.