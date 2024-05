Ursus – upadłość, syndyk, brak chętnych na zakup

Otwarcie ofert w kolejnym konkursie na zakup przedsiębiorstwa Ursus S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie wyznaczono na 20 czerwca br. Cena wywoławcza to 99 mln zł, blisko 25 mln zł mniej niż przy poprzedniej licytacji. Pierwszy konkurs ofert na zakup przedsiębiorstwa Ursus S.A. w upadłości przeprowadzono 14 marca. Cenę wywoławczą ustalono wówczas na blisko 125 mln zł, przy czym wysokość wierzytelności miała wartość blisko 308 mln zł. Licytacji nie rozstrzygnięto, ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty.

W latach 1988-2003 Zakłady Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" przeszły restrukturyzację, w wyniku której powstały nowe podmioty gospodarcze. W 2003 r. powstało przedsiębiorstwo Ursus, od 2007 r. notowane na GPW.

W 2011 r. producenta ciągników kupiła spółka Pol-Mot Warfama. W kolejnych latach Ursus informował o świetnych wynikach sprzedaży ciągników m.in. w Czechach, Belgii, Holandii i Pakistanie, o wielomilionowych kontraktach na dostawę sprzętu rolniczego do krajów afrykańskich i o planach produkcji elektrycznego samochodu dostawczego.

W 2019 r. do fabryki wkroczył komornik i czasowo zajął surowce, materiały i półprodukty. W 2021 r. warszawski sąd ogłosił upadłość Ursusa. W październiku 2022 r. zarząd GPW zadecydował o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku głównym.

Ursus chce wznowić produkcję traktorów – czy to możliwe?

- Firma powraca do gry na razie z modelem Ursus C-325 nawiązującym do wspaniałej historii firmy, choć już w dużo nowszym wydaniu. Według przekazanych informacji obecnie trwają jeszcze ostatnie próby i badania, a finalna wersja ciągnika będzie dostępna w sprzedaży już w okresie letnim, kiedy to zostanie on ostatecznie „ubrany” w nową maskę Ursusa. Jednocześnie firma informuje, że przyjmuje już zamówienia na ten model ciągnika – podaje serwis Wiadomości Rolnicze Polska.

Na dzień dzisiejszy wygląda to jak próba powrotu na ścieżkę produkcji, zaczynając od mniejszych wyzwań tzn. ciągników mniejszych rozmiarów. Jednocześnie jest szansa na „rozkręcenie” produkcji jesienią poprzez poszerzenie oferty o większe modele.

