Wieczorem system przestanie działać

Urząd Skarbowy poinformował, że w środę 17 czerwca usługa Twój e-PIT będzie czasowo niedostępna.

Przerwa techniczna rozpocznie się o godzinie 19.00 i potrwa do godziny 22.00. W tym czasie podatnicy nie będą mogli korzystać z systemu, składać dokumentów ani załatwiać spraw związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Dla wielu osób może to być spore utrudnienie, bo właśnie wieczorem najczęściej znajdują czas na sprawy urzędowe.

Fiskus tłumaczy powody

Jak wyjaśnia administracja skarbowa, przerwa jest związana z zaplanowanymi pracami serwisowymi.

Celem modernizacji ma być poprawa działania systemu oraz wdrożenie nowych aktualizacji. Urzędnicy zapewniają, że czasowe wyłączenie usługi jest konieczne, by platforma działała sprawniej i bezpieczniej w przyszłości.

Lepiej nie odkładać spraw na ostatnią chwilę

Fiskus apeluje do podatników, aby ważne czynności związane z podatkami wykonali wcześniej lub odłożyli je na późniejsze godziny.

Osoby, które planowały logowanie do systemu między 19.00 a 22.00, mogą spotkać się z komunikatem o niedostępności usługi i nie będą mogły dokończyć swoich spraw.

To nie jedyne utrudnienia

Ale to nie wszystko. Okazuje się, że to dopiero początek zapowiedzianych prac technicznych.

Ministerstwo Finansów poinformowało także o serwisie platformy e-dokumenty.mf.gov.pl. Prace zostały zaplanowane na nocne godziny i mają potrwać od 23.00 do 23.59.

W tym czasie użytkownicy mogą napotkać problemy z działaniem systemu oraz dłużej czekać na Urzędowe Poświadczenie Odbioru, czyli tzw. UPO.

Coraz więcej Polaków korzysta z e-usług

Twój e-PIT z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Dzięki platformie podatnicy mogą szybko rozliczyć podatek bez wychodzenia z domu, a także aktywować usługę e-Korespondencji.

To właśnie dlatego każda przerwa techniczna budzi tak duże zainteresowanie. Dla wielu osób elektroniczne usługi skarbówki stały się podstawowym sposobem kontaktu z urzędem.

Jeśli więc planujesz załatwić sprawy podatkowe przez internet, lepiej zrobić to zanim nastapi przerwa techniczna. W przeciwnym razie trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i poczekać na zakończenie prac serwisowych.

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