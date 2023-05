i Autor: Shutterstock

Świadczenia socjalne

Urzędnicy sprawdzą, na co wydawane jest 500 plus! Za marnotrawienie grozi odebranie pieniędzy!

Wśród przeciwników 500 plus koronnym argumentem jest fakt iż świadczenia na dzieci są wydawane na używki, a nie do końca na potrzeby dziecka. Jak się okazuje państwo ma prawo do kontroli wydatków jednak, jak pokazuje praktyka z tego prawa nie korzysta. W efekcie rzeczywiście pomoc nie zawsze służy dzieciom, a rodzicom. Co mogą urzędnicy i jaka kara może spotkać niesfornego rodzica?