Urzędnicy z ZUS zadzwonią do Polaków. Temat jest pilny

Kiedy ZUS dzwoni do Polaków

Firma badawcza rozpoczęła wydzwanianie po klientach ZUS. Telefonu od nich można spodziewać się aż do połowy marca 2024 roku. Tak ZUS robi rozeznanie wśród swoich klientów pod względem zadowolenia z usług urzędu. Jak podkreśla ZUS, podczas rozmowy telefonicznej ankieterzy pracowni badawczej będą zadawać Polakom pytania o doświadczenia klientów w kontakcie z ZUS. Ankiety są anonimowe. Do samego ZUS ostatecznie otrzyma tylko zbiór odpowiedzi. - Nie trafią do nas żadne dane umożliwiające identyfikację osoby, która uczestniczyła w badaniu - zapewnia ZUS. Urząd podkreśla, że pozyskane drogą telefoniczną wyniki ankiet posłużą urzędnikom do poprawy jakości obsługi klientów oraz doskonalenia usług ZUS.

Warto podkreślić, że wszelkie udzielanie odpowiedzi jest dobrowolne. W dobie wielu oszustw na tak zwanego wnuczka i tym podobnych, rodziny uczulają szczególnie seniorów, by nie rozmawiali przez telefon z obcymi, a najlepiej, by po prostu nie odbierali niezapisanych w telefonach numerów. Z taką sytuacją ZUS musi się liczyć.

