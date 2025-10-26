Sankcje USA już osłabiają rosyjską gospodarkę, o czym świadczy wstrzymanie zakupu rosyjskiej ropy przez Indie i wiele chińskich rafinerii.

Rosja odnotowuje 20% spadek przychodów z eksportu ropy rok do roku, a dalsze sankcje mogą obniżyć je o kolejne 20-30%, co ma zmusić Putina do negocjacji.

Pomimo propagandy, rosyjska gospodarka wojenna boryka się z zerowym wzrostem i inflacją przekraczającą 20%, co świadczy o jej kruchości.

USA i Chiny osiągnęły wstępne porozumienie handlowe, które ma zapobiec wprowadzeniu 100% ceł na chińskie towary, a finalizacja ma nastąpić w Pusan.

Sankcje USA uderzają w rosyjski eksport ropy

W wywiadzie dla stacji CBS minister finansów Scott Bessent podkreślił, że nowe sankcje wymierzone w rosyjskie koncerny energetyczne są skuteczne i już odbijają się na gospodarce Moskwy. „Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból. Mogę ci powiedzieć, że Indie już całkowicie wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy. Wiele chińskich rafinerii je wstrzymało” – powiedział polityk, odpowiadając na zarzuty, że restrykcje nie przynoszą rezultatów.

Bessent odniósł się do wypowiedzi wysłannika Kremla Kiriłła Dmitrijewa, który twierdził, że rosyjska gospodarka jest odporna na sankcje. Minister określił go jako „propagandystę” i dodał, że rosyjska gospodarka nie wytrzyma długoterminowych ograniczeń.

Rosja traci wpływy, a inflacja rośnie

„Oczywiście – rosyjska gospodarka to gospodarka wojenna. Wzrost gospodarczy jest praktycznie zerowy. Inflacja, jak sądzę, przekracza 20 proc.” – stwierdził Bessent, przypominając, że oficjalne dane Kremla są zaniżane. Według ministra, spadek przychodów z eksportu ropy już sięga 20 proc. rok do roku, a dalsze sankcje mogą obniżyć je o kolejne 20–30 proc.

Zdaniem Bessenta, te działania mają doprowadzić Władimira Putina do stołu negocjacyjnego, ponieważ to właśnie ropa finansuje rosyjską machinę wojenną.

Nowe otwarcie w relacjach USA–Chiny

Podczas wystąpień w amerykańskich mediach Bessent ujawnił również, że Waszyngton i Pekin osiągnęły wstępne porozumienie handlowe. USA mają wycofać się z groźby nałożenia 100-procentowych ceł na chińskie towary. Finalizacja umowy ma nastąpić podczas czwartkowego spotkania przywódców w Pusan w Korei Południowej, gdzie ma zostać również potwierdzone przejęcie TikToka przez amerykańskie konsorcjum.

Złote Laury 2025 - dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.