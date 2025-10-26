USA uderzają w ropę Putina. Rosja traci miliardy!

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-10-26 19:27

Nałożone przez USA sankcje na rosyjskie koncerny naftowe mogą znacząco ograniczyć dochody Kremla z eksportu ropy. Jak zapowiedział Scott Bessent, amerykański minister finansów, restrykcje już przynoszą efekt – przychody Rosji mogą spaść nawet o 30 proc., a kluczowi importerzy, jak Indie i Chiny, ograniczają zakupy.

Nocny widok na kompleks przemysłowy z dymiącymi kominami i intensywnym oświetleniem. Scena symbolizuje energetykę i przemysł naftowy, którego dotyczą sankcje USA, a o których przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

i

Nocny widok na kompleks przemysłowy z dymiącymi kominami i intensywnym oświetleniem. Scena symbolizuje energetykę i przemysł naftowy, którego dotyczą sankcje USA, a o których przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  •  Sankcje USA już osłabiają rosyjską gospodarkę, o czym świadczy wstrzymanie zakupu rosyjskiej ropy przez Indie i wiele chińskich rafinerii.
  •  Rosja odnotowuje 20% spadek przychodów z eksportu ropy rok do roku, a dalsze sankcje mogą obniżyć je o kolejne 20-30%, co ma zmusić Putina do negocjacji.
  •  Pomimo propagandy, rosyjska gospodarka wojenna boryka się z zerowym wzrostem i inflacją przekraczającą 20%, co świadczy o jej kruchości.
  •  USA i Chiny osiągnęły wstępne porozumienie handlowe, które ma zapobiec wprowadzeniu 100% ceł na chińskie towary, a finalizacja ma nastąpić w Pusan.

Sankcje USA uderzają w rosyjski eksport ropy

W wywiadzie dla stacji CBS minister finansów Scott Bessent podkreślił, że nowe sankcje wymierzone w rosyjskie koncerny energetyczne są skuteczne i już odbijają się na gospodarce Moskwy.Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból. Mogę ci powiedzieć, że Indie już całkowicie wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy. Wiele chińskich rafinerii je wstrzymało” – powiedział polityk, odpowiadając na zarzuty, że restrykcje nie przynoszą rezultatów.

Bessent odniósł się do wypowiedzi wysłannika Kremla Kiriłła Dmitrijewa, który twierdził, że rosyjska gospodarka jest odporna na sankcje. Minister określił go jako „propagandystę” i dodał, że rosyjska gospodarka nie wytrzyma długoterminowych ograniczeń.

Rosja traci wpływy, a inflacja rośnie

„Oczywiście – rosyjska gospodarka to gospodarka wojenna. Wzrost gospodarczy jest praktycznie zerowy. Inflacja, jak sądzę, przekracza 20 proc.” – stwierdził Bessent, przypominając, że oficjalne dane Kremla są zaniżane. Według ministra, spadek przychodów z eksportu ropy już sięga 20 proc. rok do roku, a dalsze sankcje mogą obniżyć je o kolejne 20–30 proc.

Zdaniem Bessenta, te działania mają doprowadzić Władimira Putina do stołu negocjacyjnego, ponieważ to właśnie ropa finansuje rosyjską machinę wojenną.

Nowe otwarcie w relacjach USA–Chiny

Podczas wystąpień w amerykańskich mediach Bessent ujawnił również, że Waszyngton i Pekin osiągnęły wstępne porozumienie handlowe. USA mają wycofać się z groźby nałożenia 100-procentowych ceł na chińskie towary. Finalizacja umowy ma nastąpić podczas czwartkowego spotkania przywódców w Pusan w Korei Południowej, gdzie ma zostać również potwierdzone przejęcie TikToka przez amerykańskie konsorcjum.

Złote Laury 2025 - dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski

Polecany artykuł:

Inflacja w USA. Dane z września zaskakująco dobre, mimo wzrostu CPI
WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Pytanie 1 z 15
Co to jest PKB?
QUIZ PRL. Waloryzacja, inflacja, deflacja. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANKCJE WOBEC ROSJI
ROPA NAFTOWA
WŁADYMIR PUTIN