Ustanowią nowe święto wolne od pracy? Projekt ustawy przygotowany

Nowe święto wolne od pracy 4 czerwca. Co przewiduje projekt ustawy?

- Ustanawia się Święto Wolności i Praw Obywatelskich w dniu 4 czerwca (…) Dzień 4 czerwca jest świętem państwowym - to fragment projektu ustawy opublikowany przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności.

Inicjatywę można określić jako początek drogi ustawodawczej. Stowarzyszenie nie może skierować projektu ustawy bezpośrednio do sejmu, potrzebne jest wsparcie podpisów obywateli w liczbie 100 tysięcy.

Zgodnie z art. 118. ust. 2. Konstytucji „Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu”.

Jak uzasadniono nowe święto wolne od pracy 4 czerwca?

- W dniu 4 czerwca 1989 r. odbyły się wybory, w których Polacy dokonali wyboru, udzielając poparcia kandydatom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” na wszystkie możliwe do obsadzenia miejsca w Sejmie oraz 99 miejsc w Senacie. Ten akt wyborczy, ten dzień stał symbolem przełomu ustrojowego w świadomości obywateli naszego kraju, bez 4 czerwca nie byłoby następnych wolnych wyborów (…) Dzień 4 czerwca powinien stać się symbolem III Rzeczpospolitej Polskiej, dniem radosnego świętowania (…) Dzień ten winien być dniem wolnym od pracy. Projekt ustawy nie wywołuje bezpośrednich skutków dla budżetu państwa, chociaż, ze względu na zmniejszenie o 8 godzin rocznego czasu pracy będzie rodzić skutki dla przedsiębiorców – czytamy w uzasadnieniu projektu autorstwa organizacji „Stowarzyszenie Sieć Solidarności”.

Jeśli projekt ustawy uzyska co najmniej 100 tys. podpisów, to sejm zostanie zobowiązany do głosowania. Im więcej podpisów, tym większa szansa na sukces w sejmie.

