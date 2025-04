Do której godziny?

Ministerstwo Cyfryzacji (MC) intensywnie pracuje nad projektem ustawy o systemach sztucznej inteligencji, planując przekazanie go do Komitetu Spraw Europejskich i Stałego Komitetu Rady Ministrów już w kwietniu. Wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski, poinformował, że resort dąży do uchwalenia ustawy w sierpniu lub wrześniu tego roku.

Taki harmonogram ma na celu zbiegnięcie się z wejściem w życie przepisów unijnego Aktu o sztucznej inteligencji (AI Act), dotyczących powołania organu nadzoru rynku. Zgodnie z projektem, w Polsce funkcję tę ma pełnić Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI). "Jesteśmy na końcu rządowego procesu legislacyjnego i kontynuujemy go zgodnie z harmonogramem" – podkreślił wiceminister Standerski.

Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a blokowanie treści

Równolegle do prac nad ustawą o AI, Ministerstwo Cyfryzacji proceduje nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE). Celem nowelizacji jest wdrożenie Aktu o usługach cyfrowych (DSA), unijnego rozporządzenia, które nakłada na firmy odpowiedzialność za treści publikowane na ich platformach.

Nowelizacja UŚUDE zakłada m.in. wprowadzenie mechanizmów blokowania nielegalnych treści w sieci. Jak podkreśla wiceminister Standerski, resort dokładnie analizuje uwagi zgłoszone podczas wysłuchania obywatelskiego w sprawie projektu noweli. Następnie MC ma się do nich odnieść i zaproponować nowy tekst projektu, który zostanie przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Krytyka i obawy dotyczące nowelizacji UŚUDE

Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wzbudza jednak kontrowersje. Podczas wysłuchania obywatelskiego organizacje pozarządowe wyraziły obawy dotyczące potencjalnego ryzyka cenzury. Wskazywano, że projektowane przepisy dają Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zbyt szerokie i ogólne uprawnienia, co może prowadzić do tłumienia wypowiedzi aktywistów czy dziennikarzy, a w konsekwencji ograniczenia wolności słowa.

Organizacje zaapelowały o wprowadzenie gwarancji dla niezależności Prezesa UKE oraz o systemową przebudowę Urzędu, w tym przyznanie mu nowych kompetencji i zapewnienie odpowiednich kadr. Zwrócono również uwagę na brak ochrony przed tzw. SLAPP (pozwy odstraszające od działań publicznych). Jednocześnie pochwalono zmiany dotyczące stworzenia katalogu przestępstw, których naruszenie byłoby podstawą postępowania ws. blokowania treści, oraz umożliwienia autorowi wpisu wzięcia udziału w postępowaniu.

Dalsze kroki i harmonogram prac nad regulacjami

Ministerstwo Cyfryzacji, mimo apeli o przyspieszenie prac, podkreśla, że kluczowe jest wypracowanie dobrych rozwiązań, nawet kosztem dodatkowych tygodni. Resort zapewnia, że proces legislacyjny nowelizacji UŚUDE będzie prowadzony z pełnym poszanowaniem praw podstawowych i zasad wolności słowa.

Ustawa o systemach AI ma zostać uchwalona w sierpniu lub wrześniu 2024 roku, zgodnie z harmonogramem unijnego Aktu o sztucznej inteligencji. Do 2 sierpnia 2024 roku kraje członkowskie mają czas na powołanie organu nadzoru rynku. Akt o usługach cyfrowych (DSA) obowiązuje w krajach członkowskich od 17 lutego 2024 r.