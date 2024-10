Związki partnerskie w Polsce

Ustawa o związkach partnerskich coraz bliżej realizacji i wejścia w życie. Projekty ustaw o rejestrowanych związkach partnerskich zostały już opublikowane i skierowano je do konsultacji. Przepisy te z założenia mają ułatwić życie osobom, które z rozmaitych przyczyn nie chcą lub nie mogą zawrzeć aktu małżeństwa. Po wejściu w życie tych regulacji takie pary mają zyskać sporo ułatwień i korzyści - w tym finansowych.

Zakłada się, że osoby będące w związku partnerskim będą miały prawo do wspólnego opodatkowania dochodów tak jak to mają małżeństwa. Jednak, aby móc wspólnie rozliczać się z podatków od dochodu, w związku partnerskim konieczne jest istnienie wspólnoty majątkowej i pozostawanie w związku partnerskim przez cały rok. W przypadku osób w związkach partnerskich, które zawrą związek w trakcie trwania roku podatkowego, wspólne rozliczenie będzie możliwe pod warunkiem, że związek ten trwał do końca roku podatkowego.

Związek partnerski - korzyści podatkowe

Zgodnie z procedowanymi ustawami, osoby żyjące w związkach partnerskich będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania nabycia własności rzeczy i praw z tytułu dziedziczenia, darowizny, zachowku, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania czy służebności. Będzie to możliwe, gdyż nowe przepisy sprawią, że osoby te będą zaliczone do I grupy podatkowej, a nawet do grupy 0, które tworzą członkowie najbliższej rodziny i obecnie są zwolnione z takiego podatku.

Jednak wielu ekspertów od spraw fiskalnych do proponowanych zmian wcale tak optymistycznie nie podchodzi. Pojawiają się obawy co do tego, czy związek partnerski nie będzie instytucją wykorzystywaną do różnego rodzaju optymalizacji podatkowych. Najwięcej kontrowersji wzbudzają kwestie możliwości jednostronnego zakończenia związku partnerskiego. Eksperci podkreślają, że proponowane rozwiązania oznaczają, że jeżeli ktoś nie jest w związku małżeńskim czy partnerskim, to z każdą dowolną osobą może zawrzeć związek partnerski, potem zakończyć go nawet jednostronnie, a transakcje które zostaną zawarte w trakcie np. duże darowizny mogą być całkowicie zwolnione z opodatkowania. Należy podkreślić, że do zakończenia związku partnerskiego nie potrzeba decyzji sądu. Wystarczą dwustronne lub nawet jednostronne oświadczenia woli złożone w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Kto na tym może stracić?

- Można się zastanowić, czy interes państwa będzie należycie zabezpieczony przed takimi działaniami. Jak podkreśla Czym innym jest bowiem prawo do spadku wolnego od podatku w sytuacji, gdy ktoś żyje z drugą osobą przez długi czas i gromadzi wspólnie majątek, a czym innym zwolnienie z opodatkowania darowizn, zwłaszcza biorąc pod uwagę łatwość zawierania oraz rozwiązywania związków partnerskich - mówi Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton, cytowana przez serwis interia.pl.

Źródło: interia.pl

