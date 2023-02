Uwaga seniorze! 13. Emerytura może być niższa!

13. emerytura w Polsce

W kwietniu 2023 roku po raz kolejny będą wypłacane 13. emerytury. Świadczenie co do zasady jest w wysokości minimalnego świadczenia w danym roku. W 2023 roku najniższa emerytura wzrośnie z 1388,44 zł brutto (1218 zł netto) do 1588,44 zł brutto (1445 zł netto). Zatem dla wielu seniorów taka pula wpłynie na konto. Ale okazuje się, że nie każdy dostanie pełną trzynastkę. Jak to możliwe? "Rzeczpospolita" zapytała Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów, czy wydanie rozporządzenia zwalniającego trzynastkę z konieczności opodatkowania jest w planach? Resort odpowiedział, że "obecnie resort finansów nie pracuje nad wydaniem rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od ww. świadczeń wypłacanych w 2023 r."

Zatem w praktyce oznacza to, że ci seniorzy, których podstawowe świadczenie wraz z trzynastą emeryturą przekroczy 2500 zł brutto, będą objęci zaliczką na podatek. Świadczenia tylko do tego poziomu, ze względu na podwyższoną od stycznia 2022 kwotę wolną, są w praktyce zwolnione z podatku PIT.

W galerii można zobaczyć, na jaką trzynastkę można w 2023 roku liczyć. W zestawieniu wyliczamy, ile w 2023 roku senior zyska.

