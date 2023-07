Vectra znów podnosi ceny. Tłumaczy się inflacją

Obalamy mity dotyczące komorników. Komornik nie taki zły jak go malują?

Vectra kolejny raz podwyższa ceny

Vectra znowu rozsyła informacje o wyższych opłatach abonamentowych. - Poziom waloryzacji wynika bezpośrednio z podawanego przez GUS półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego w dniu 14.07.2023 r. i wynosi 15,0 proc. – informują wirtualnemedia.pl. Klienci objęci nowym cennikiem będą musieli płacić najczęściej o 10 – kilkanaście złotych więcej. W przypadku większej liczby wykupionych usług, podwyżka może być większa. Waloryzacja cen nastąpi od września 2023 r. i będzie dotyczyć niewielkiej części naszych klientów, którzy dotychczas nie byli objęci waloryzacją, a zmieniali lub podpisywali nowe umowy i których umowy uwzględniają stosowne zapisy. Wszyscy klienci byli informowani o obecności klauzuli waloryzacyjnej i jej znaczeniu podczas podpisywania nowych umów lub dokonywania zmian w aktualnych umowach.

Vectra wprowadziła klauzule modyfikacyjną i waloryzacyjną

Jesienią 2022 roku Vectra i przejęta przez nią sieć kablowa Multimedia Polska wprowadziły klauzule modyfikacyjną i waloryzacyjną. Pierwsza pozwala na podwyższenie cen z możliwością bezkarnego wypowiedzenia umowy przez abonenta. Druga uprawnia operatora do waloryzacji opłat abonamentowych o wartość półrocznego lub średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeżeli ceny zostaną podniesione o wskaźnik inflacji, to abonent nie może bez konsekwencji rozwiązać umowy. Na początku operator skorzystał z tych zapisów po tym jak GUS poinformował, że w 2022 roku ceny poszły w górę średnio o 14,4 proc. Od stycznia do UoKiK wpłynęło 140 skarg na podwyżki związane z wprowadzonymi klauzulami. UOKiK poinformował, że „postępowania wyjaśniające są w toku”.

