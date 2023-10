Tusk wypłaci zaległe 800 plus? To ekstra 2100 zł na jedno dziecko

800 plus

Zakupy na Vinted

Vinted to powszechnie znana platforma sprzedażowa dla osób prywatnych, które chcą sprzedać lub kupić używane rzeczy - głównie ubrania, ale nie tylko. Cieszy się ona dość dużą popularnością. Jednak Vinted boryka się z pewnym problemem. Niestety, pojawiają się nieuczciwi sprzedawcy, którzy za spore kwoty oferują markowe podróbki. Zdarza się, że klient nie jest pewny, czy kupił na Vinted towar oryginalny czy też nie. Wtedy zwykle szuka tak zwanych znaków szczególnych danej marki (np. określony kolor nici na metce) i okazuje się, że niestety został nabity w butelkę. Vinted, chcąc jakoś chronić swoich klientów, wprowadza nowe rozwiązanie. To dodatkowa weryfikacja autentyczności produktów premium. Jednak korzystanie z tego rozwiązania będzie odpłatne - 10 euro/ok. 45 zł przy każdej weryfikacji produktu. Co ważne, nie będzie obowiązku korzystania z tego dodatkowego wsparcia, będzie ono nieobowiązkowe.

Weryfikacji na Vinted poddane będą mogły zostać tylko te produkty, których wartość przekracza 100 euro, czyli ok. 450 zł. Na razie usługa weryfikacji dostępna jest w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech i Włoszech.

QUIZ PRL. Szkolne wycieczki w PRL-u. Dzisiejsza młodzież tego nie zrozumie Pytanie 1 z 10 Na wycieczkach przeważnie kupowało się: lokalną prasę papierosy o wdzięcznej nazwie Sport mięso i wędlinę Dalej