W 2026 ruszy program modernizacji służb. Będzie kosztował 13 mld zł

Rekordowy budżet 13 mld zł na modernizację służb MSWiA w latach 2026-2029.

Finansowanie inwestycji budowlanych, remontów, wyposażenia i sprzętu dla funkcjonariuszy.

Podział środków: Policja (7,3 mld zł), Straż Graniczna (2,7 mld zł), Państwowa Straż Pożarna (2,4 mld zł), Służba Ochrony Państwa (482,1 mln zł).

Planowane zwiększenie etatów w Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Rekordowe wsparcie finansowe dla służb MSWiA

Od początku roku służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) zostaną objęte programem modernizacji lata 2026-2029, kosztującym 13 mld zł - 3 mld węćej niż poprzednio. Program ma na celu znaczące podniesienie standardów i efektywności działania kluczowych formacji, takich jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna oraz Służba Ochrony Państwa.

Ustawę o ustanowieniu programu prezydent Karol Nawrocki podpisał 15 grudnia. Wcześniej jednogłośnie poparły ją obie izby parlamentu.

Co obejmie program modernizacji?

Inwestycje w ramach programu obejmą szeroki zakres działań, od inwestycji budowlanych i remontów istniejącej infrastruktury, poprzez zakupy nowoczesnego sprzętu transportowego, uzbrojenia i zaawansowanej techniki specjalnej, aż po wzmocnienie zasobów ludzkich. Funkcjonariusze mogą liczyć na zakupy wyposażenia osobistego, specjalnego i ochronnego, a także nowoczesnego sprzętu i wyposażenia szkoleniowego i gospodarczo-kwaterunkowego. Nie pominięto również obszaru informatyki i łączności, który jest absolutnie kluczowy dla sprawnego działania służb w dobie cyfryzacji.

Zgodnie z ustawą, największa część środków - 7,3 mld zł - trafi do Policji. Ponad 4 mld zł z tej kwoty, ma zostać przeznaczona na inwestycje budowlane i remonty obiektów."

Straż Graniczna otrzyma 2,7 mld zł, z czego znaczna część zostanie przeznaczona na zwiększenie stanu etatowego formacji. W tym niemal 1,4 mld zł przewidziano na wzmocnienie formacji dodatkowymi etatami dla funkcjonariuszy. SG planuje zwiększenie stanu etatowego w 2026 r. o 1566 etatów i w 2027 r. o 500 etatów, czyli łącznie o 2066 etatów."

Państwowa Straż Pożarna otrzyma 2,4 mld zł, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na budowę nowych strażnic oraz modernizację już istniejących obiektów. Priorytetowym przedsięwzięciem będzie budowa nowych strażnic. Nowo projektowane budynki będą również mogły pełnić funkcję schronienia. Na budowę nowych obiektów, modernizację i przebudowę istniejących przeznaczone ma zostać łącznie 1,8 mld zł.

Ostatnią formacją, która otrzyma dofinansowanie w ramach programu, jest Służba Ochrony Państwa, na którą przeznaczono 482,1 mln zł. Na budowę nowych, przebudowę i rozbudowę eksploatowanych obiektów jest przewidziane 408,6 mln zł. Pieniądze mają umożliwić m.in. rozbudowę bazy szkoleniowej i przebudowę obiektu przeznaczonego do wykonywania zadań ustawowych Służby Ochrony Państwa.

